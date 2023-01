Politechnika Białostocka organizuje Bal Absolwenta

Styczeń 9, 2023

Mateusz Adaszczyk, fot. Małgorzata Turecka Mateusz Adaszczyk, fot. Małgorzata Turecka

To będzie pierwszy taki bal! Politechnika Białostocka wraz z działającym przy uczelni Stowarzyszeniem Absolwentów organizują Bal Absolwenta Politechniki Białostockiej. To nowe wydarzenie w kalendarzu uczelnianych imprez.

Uczestnikami balu w pierwszej kolejności mogą być studenci Politechniki, którzy w najbliższym czasie będą się bronić, a także absolwenci z poprzedniego roku akademickiego. W wydarzeniu udział wezmą także członkowie Stowarzyszenia Absolwentów PB.

– Bal Absolwenta jest dla nas ważny, szczególnie dlatego, że będziemy robić to po raz pierwszy. A będziemy to robić dlatego, że chcemy, jak mówi hasło przewodnie tego wydarzenia, „łączyć pokolenia”. Chcemy osoby, które są w Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Białostockiej i które prowadzą firmy, spotkać z osobami, które dopiero te studia kończą. Wszystkie te osoby łączy Politechnika Białostocka, i to chcemy podkreślić tym balem. To też jest ukłon w stronę naszych młodych absolwentów, aby wspólnie z nimi świętować ten ważny moment w życiu jakim jest odebranie dyplomu – mówi Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.

Bal rozpocznie się uroczystą Galą Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej, gdzie nagrodzone zostaną osobowości, które swoimi dokonaniami, zaangażowaniem oraz postawą dbają o dobre imię uczelni i promują jej markę. W tym roku tytuł Honorowego Ambasadora PB otrzyma aż 12 osób. To pokłosie pandemii. Przez ostatnie lata nie nadawano bowiem tego tytułu.

Łącznie Politechnika Białostocka ma około dwudziestu Honorowych Ambasadorów. To m.in. mistrz olimpijski Wojciech Nowicki czy twórca rowerów customowych Adam Zdanowicz.

Bal odbędzie się 18 lutego w Hotelu 3Trio. Zapisy na wydarzenie możliwe są poprzez stronę uczelni. (mt)