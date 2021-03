Politechnika Białostocka opracuje urządzenie do uruchamiania m. in. myśliwca F -35

Marzec 12, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Politechnika Białostocka i Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne stworzą unikalne urządzenie, tzw. prostownik do zasilania wojskowych statków powietrznych, w tym myśliwca wielozadaniowego F – 35.

Jego wyjątkowość polega na tym, że zastosowane w nim najnowsze rozwiązania energo – elektryczne pozwolą jednym urządzeniem zastąpić kilka dotychczas używanych do rozruchu silników.

– Przede wszystkim musi to być o urządzenie o bardzo dużej sprawności i które nie wpłynie negatywnie na sieć zasilającą, do której jesteśmy wszyscy podłączeni – mówi Kierownik Katedry Elektrotechniki Politechniki Białostockiej prof. Andrej Sikorski.

Politechnika Białostocka opracuje koncepcje prostownika, a Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne wyprodukuje.

– Politechnika przede wszystkim opracuje założenia tego prostownika i będzie przeprowadzała testy. My ten prostownik będziemy produkować w metalu i będziemy testowali go już na gotowych urządzeniach. Prostownik to jest coś w rodzaju serca urządzenia, zasilacza elektro – energetycznego. Mówiąc wprost, produkuje prąd, który potem ten zasilacz przekazuje do śmigłowca – wyjaśniał prezes spółki Piotr Kisiel.

Projekt uczelni i spółki jest wart ponad 9 milionów złotych, z czego 7 milionów pochodzi z Narodowego Centrum Badań.

– Udział finansowy uczelni, w tym grancie to 4.2 mln złotych. Taka kwota w znaczący sposób zasili nasz potencjał, naszą infrastrukturę laboratoryjną. Ta współpraca umożliwi prawdziwą komercjalizację wyników badań naukowych. To znaczy dokonania zespołu prof. Sikorskiego nie ograniczają się tylko do napisania artykułu, ale te rozwiązania techniczne mają też zastosowanie w praktyce – mówił prorektor Politechniki Białostockiej prof. Mirosław Świercz.

Urządzenie ma być gotowe za 2 – 3 lata. (ea/mc)