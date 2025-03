Politechnika Białostocka opracuje hybrydowy system lądowo-powietrzny dla służb ratowniczych

20 marca, 2025

Zespół badawczy Politechniki Białostockiej pracujący nad hybrydowym systemem lądowo-powietrznym wspierającym służby ratownicze. Na zdjęciu m.in. dr inż. Agnieszka Choroszucho i Norbert Waśkiewicz, pomysłodawca projektu. Fot. Dariusz Piekut / Politechnika Białostocka.

Politechnika Białostocka we współpracy z Politechniką Rzeszowską pracuje nad nowoczesnym hybrydowym systemem lądowo-powietrznym, który ma wspierać działania służb ratowniczych. Nowatorski projekt połączy funkcjonalność pojazdu kołowego i drona latającego, minimalizując wady obu tych rozwiązań i maksymalizując ich zalety.

Co ciekawe, idea systemu nie powstała w laboratoriach przemysłowych, ale w głowie Norberta Waśkiewicza, studenta V roku matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Waśkiewicz, który ukończył wcześniej studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka, początkowo chciał stworzyć innowacyjnego robota do zawodów freestyle.

– Chciałem zbudować robota o dużym zasięgu, który mógłby walczyć w zawodach robotów w kategorii freestyle, ale sama funkcja jeżdżenia to za mało, by się wyróżnić – tłumaczy inż. Norbert Waśkiewicz. – Wpadłem na pomysł, żeby połączyć jazdę z możliwością lotu i to wszystko w systemie transformacji, aby mój projekt nie był po prostu dronem na kołach, ale rzeczywistym pojazdem, który złożony w niczym nie przypomina latającego drona i nawet nie można podejrzewać, że potrafi latać.

Współpraca naukowców

Projekt szybko zyskał wsparcie naukowców z Politechniki Białostockiej, a student, wspólnie z dr inż. Agnieszką Choroszucho, opiekunką Studenckiego Koła Naukowego IO na Wydziale Elektrycznym PB, zaczął myśleć o jego komercyjnym potencjale. Pomysł spotkał się z zainteresowaniem także na poziomie międzyuczelnianym – zespół badawczy wystartował w konkursie Politechnicznej Sieci Via Carpatia dla międzyuczelnianych zespołów naukowych. Efektem tego jest rozpoczęcie prac nad prototypem urządzenia.

Hybrydowy system lądowo-powietrzny może znaleźć szerokie zastosowanie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, inspekcjach trudno dostępnych terenów czy operacjach związanych z ochroną środowiska. Dzięki połączeniu mobilności kołowej i zdolności do lotu urządzenie będzie mogło efektywnie poruszać się zarówno po gruncie, jak i w powietrzu, dostarczając kluczowe dane służbom ratowniczym. (na podst. pb.edu.pl)