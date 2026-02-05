Politechnika Białostocka opracowała unikatowe stanowisko do badania nawierzchni drogowych

5 lutego, 2026

Urządzenie do badania zużycia powierzchni górnych warstw nawierzchni drogowych, fot Dariusz Piekut/PB Urządzenie do badania zużycia powierzchni górnych warstw nawierzchni drogowych, fot Dariusz Piekut/PB

Innowacyjne stanowisko badawcze dla drogownictwa powstało we współpracy inżynierów z Politechniki Białostockiej i Politechniki Gdańskiej. Urządzenie do badania wierzchniej warstwy nawierzchni drogowych, które otrzymało patent, pozwala w warunkach laboratoryjnych symulować realne zużycie dróg takie, jakie powstaje pod wpływem ruchu samochodów osobowych i ciężarowych.

Dzięki nowej konstrukcji możliwe są przyspieszone testy zużycia oraz dokładna analiza właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.

– Nie ma w Europie metody, która mogłaby przewidzieć właściwości przeciwpoślizgowe. Drogowcy mają ogromny wkład w przyczepność, czyli wygenerowanie siły tarcia, która zachodzi na styku o opony i nawierzchni. To co dzieje się na tym styku zależy również od tego, jaki typ mieszanki mineralno-asfaltowej zaprojektujemy, jakie kruszywa do niej wbudujemy, jaką będzie miała odporność na polerowanie, jaki będzie miała skład mieszanki mineralnej, jakie będą proporcje pomiędzy kruszywami – mówi dr inż. Marta Wasilewska, z Katedry Geotechniki, Dróg i Geodezji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Nowe stanowisko umożliwia regulację nacisku kół, prędkości obrotów oraz liczby przejazdów, co pozwala odtworzyć różne scenariusze ruchu drogowego, także te najbardziej niebezpieczne, jak skręty czy pasy włączania.

– Urządzenie pozwala symulować zbliżone do rzeczywistych warunki panujące na drodze, bo wiadomo, po drogach poruszają się samochody, które w różny sposób wywierają nacisk na tę nawierzchnię drogową i ta zużywa się w inny sposób od samochodów osobowych, inaczej od samochodów ciężarowych – dodaje prof. Jarosława Szusty z Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym.

Urządzenie ma szerokie zastosowanie badawcze i dydaktyczne. Wykorzystywane jest już we współpracy z firmami zewnętrznymi oraz w pracach dyplomowych studentów. Twórcy podkreślają jednak, że nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. (hk)

Posłuchaj o urządzeniu do badania wierzchniej warstwy nawierzchni drogowych: