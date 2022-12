Politechnika Białostocka. Ogólnopolski konkurs SkillsPoland w konkurencji Murarstwo i Inżynieria Mechaniczna CAD

Grudzień 7, 2022

Julitta Grzywa, Łukasz Derpeński, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, fot. Małgorzata Turecka Julitta Grzywa, Łukasz Derpeński, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, fot. Małgorzata Turecka

W czwartek (08.12) i piątek (09.12) Politechnika Białostocka będzie gościć finalistów ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland Edycja Specjalna. W konkurencji Murarstwo rywalizować będzie 6 osób, natomiast w Inżynierii Mechanicznej CAD będzie 10 zawodników.

Na czwartek (08.12) dla uczestników zaplanowano gry interaktywne, wykłady i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie, ale i praktyczne. Zadania konkursowe będą następnego dnia.

– Od samego rana rozpoczynamy cykl konkurencji. W przypadku Murarstwa są to dwie, a w przypadku Inżynierii Mechanicznej CAD są to trzy, ale bawimy się do samego wieczora. Warto spojrzeć, jak młodzi ludzie starają się rywalizować w konkurencjach, które na tym etapie, w którym się znajdują, są kierunkiem ich dalszego rozwoju – mówi prof. Łukasz Derpeński, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Konkurencja Murarstwo odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i zapowiada się, że będzie widowiskowa.

– Ta pierwsza konkurencja, czyli murowanie na sucho na czas, może przynieść sporo emocji, bo zadanie jest dość krótkie i czas jest ważny, istotna jest też precyzja wykonania. W przypadku drugiej konkurencji to liczy się efekt. Zadanie jest długie i dość trudne – zapewnia dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Konkurencja Inżynierii Mechanicznej CAD odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Goście, poza zadaniami konkursowymi, będą mogli uczestniczyć w trzech wykładach popularnonaukowych.

– Pokażemy do czego służy ten CAD, jakie to jest narzędzie i jak ważne jest dla inżynierów, którzy wiążą się z projektowaniem, wytwarzaniem, technikami odwrotnymi. CAD jest ściśle związany z kierunkiem mechanika i budowa maszyn. Nasi studenci wiedzą, że bez tego narzędzia nie zdobędą świata – dodaje prof. Łukasz Derpeński.

W obu konkurencjach wyłonieni zostaną reprezentanci Polski oraz po dwóch zawodników rezerwowych, którzy wezmą udział w konkursie EuroSkills Gdańsk 2023. (hk)

