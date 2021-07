Politechnika Białostocka ogłosiła listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

Lipiec 13, 2021

fot. Katarzyna Cichoń/Politechnika Białostocka fot. Katarzyna Cichoń/Politechnika Białostocka

Ponad 2 tys. osób zakwalifikowało się do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Białostockiej. Uczelnia prowadziła nabór na 26. kierunków.

Od 13 lipca 2021 roku kandydaci na studia na Politechnice Białostockiej mogą sprawdzać, czy zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiów.

Na Wydziale Architektury komplet chętnych mają już architektura, architektura wnętrz i grafika. Łącznie studia na Wydziale Architektury PB mogą podjąć 174 osoby.

Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku komplet chętnych mają kierunki: architektura krajobrazu, czy biotechnologia, gdzie już na wstępnym etapie rekrutacji liczbę miejsc podniesiono o 25 proc.

Nadal ogromnym powodzeniem cieszy się budownictwo. Wydział zwiększył limit przyjęć o 20 proc. Dziś na ten kierunek zostały zakwalifikowane 243 osoby.

Na kierunek leśnictwo uczelnia przewidziała 30 miejsc, ale szansę na studia ma 49 osób.

Komplet kandydatów ma kierunek gospodarka przestrzenna. Wolne miejsca są na inżynierii rolno-spożywczej i na inżynierii środowiska. Łącznie Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku już może przyjąć 541 studentów.

Na studia I stopnia na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki zakwalifikowało się 313 osób. Komplet kandydatów ma też matematyka stosowana. Wolne miejsca są jeszcze na kierunku informatyka i ekonometria.

W tym roku o 60 proc. wzrósł limit miejsc na zarządzaniu. 180 nowych studentów ma szansę na studiowanie logistyki, 151 zarządzania na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Są miejsca na kierunkach studiów I stopnia: turystyka i rekreacja, zarządzenie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie i inżynieria usług. Uczelnia podniosła limit miejsc na kierunek automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym. Od dziś szansę na studiowanie dostały 102 osoby.

Są jeszcze miejsca na mechatronice, mechanice i budowie maszyn oraz na inżynierii biomedycznej. Są też jeszcze miejsca na wszystkich kierunkach Wydziału Elektrycznego.

13 lipca na wszystkie wydziały na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2021/2022 na 26. kierunkach może studiować 2031 osób.

Są jeszcze miejsca na nowym kierunku studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od semestru zimowego 2021/2022, czyli na BIM-modelowanie i zarządzeni informacją o budynku prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na kierunku zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Teraz zakwalifikowani kandydaci mają czas od 14 do 17 lipca na składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Listy nowozakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia zostaną wywieszone 19 lipca 2021 roku przy Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych (listy kierunków prowadzonych przez konkretny wydział) oraz przy Centrum Rekrutacji i Wpierania Edukacji (listy wszystkich kierunków) i dodatkowo kandydat będzie widział swój wynik w IRK na indywidualnym koncie.

– Kandydat nowozakwalifikowany, to kandydat, który jest kwalifikowany po raz pierwszy, bo wcześniej jego punkty nie były wystarczające do przyjęcia na dany kierunek studiów, a przez to że osoby wcześniej zakwalifikowane nie potwierdziły chęci studiowania zrobiły się na kierunkach wolne miejsca – wyjaśnia Justyna Grodzka, kierownik Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji.

Kolejne składanie dokumentów potrwa od 20 do 22 lipca. Aktualna lista zakwalifikowanych pojawi się 23 lipca, a czas na złożenie kompletu dokumentów minie 27 lipca.

Jednocześnie od 24 lipca 2021 roku na każdy kierunek (z wyłączeniem kierunków nieuruchamianych) będzie można złożyć podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2021/2022 na kierunkach sześciu wydziałów Politechniki Białostockiej zostaną ogłoszone 29 lipca 2021 roku. (mt)