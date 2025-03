Politechnika Białostocka nawiązuje współpracę z Państwową Inspekcją Pracy

11 marca, 2025

2025-03-11-Podpisanie-umowy-PB-PIP-fot-Dariusz-Piekut 2025-03-11-Podpisanie-umowy-PB-PIP-fot-Dariusz-Piekut

Politechnika Białostocka podpisała umowę o współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku. Celem partnerstwa jest rozwijanie wiedzy studentów oraz pracowników uczelni na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w kontekście nauk technicznych i inżynieryjnych.

– Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawowe warunki funkcjonowania każdej instytucji, każdego zakładu przemysłowego i budowy. Nigdy dość szkoleń w tym zakresie oraz działań na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy. – mówi Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Wykłady, szkolenia i seminaria

W ramach współpracy studenci oraz pracownicy poszczególnych wydziałów Politechniki Białostockiej będą mogli uczestniczyć w specjalistycznych wykładach dotyczących BHP. Program edukacyjny zostanie dostosowany do sześciu wydziałów uczelni i kierunków kształcenia, aby zapewnić jak największą praktyczność zdobywanej wiedzy.

W ramach umowy przewidziano szereg działań edukacyjnych, takich jak:

Wykłady i szkolenia z zakresu BHP prowadzone przez specjalistów PIP,

Seminaria dotyczące stosowania norm i przepisów prawa pracy,

Wizyty studyjne w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku,

Udział naukowców Politechniki Białostockiej w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez PIP.

– Za chwilę dzisiejsi studenci będą inżynierami, konstruktorami, pracownikami firm przemysłowych i budowlanych. Ważne jest, aby już teraz przekazywać im regulacje prawne dotyczące BHP i prawa pracy. – podkreśla Dr Karol Łapiński, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku

Poszerzanie kompetencji i profilaktyka zdrowia psychicznego

Oprócz standardowych zagadnień związanych z BHP, współpraca obejmie również rozwijanie kompetencji w zakresie spraw pracowniczych. Program będzie uwzględniać m.in. kwestie zarządzania zespołem oraz odpowiedzialności pracodawcy w kontekście przepisów prawa pracy.

Ciekawym elementem współpracy będzie również profilaktyka zdrowia psychicznego. Planowany jest wykład na temat wypalenia zawodowego oraz metod jego zapobiegania.

Pierwsze efekty współpracy

Podpisanie umowy już przyniosło pierwsze rezultaty. Studenci Politechniki Białostockiej mieli okazję uczestniczyć w wykładzie dr. Karola Łapińskiego pt.: „Wybrane przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrola ich przestrzegania przez Państwową Inspekcję Pracy”.

Dzięki nowemu porozumieniu Politechnika Białostocka wzbogaci swoje programy nauczania o ekspercką wiedzę, co przełoży się na lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Współpraca z PIP to kolejny krok w stronę budowania nowoczesnej uczelni, dbającej o wszechstronny rozwój swoich studentów.

