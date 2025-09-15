Politechnika Białostocka nawiązuje współpracę z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury

15 września, 2025

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk – rektor PB i Oleksandr Kovalchuk – Prorektor ds. Badań i Innowacji KNUCA fot. Paweł Cybulski dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk – rektor PB i Oleksandr Kovalchuk – Prorektor ds. Badań i Innowacji KNUCA fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka i Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUCA) podpisały umowę o współpracy akademickiej i naukowej. Spotkanie delegacji obu uczelni odbyło się w Rektoracie Politechniki Białostockiej, z udziałem władz rektorskich, dziekanów i przedstawicieli działów współpracy międzynarodowej.

Zakres współpracy PB i KNUCA

Zgodnie z podpisaną umową, uczelnie zobowiązały się do rozwijania wspólnych inicjatyw w obszarach:

prowadzenia badań naukowych,

wymiany studentów i kadry akademickiej,

organizacji seminariów, konferencji i wykładów,

wspierania programów mobilności oraz podwójnych dyplomów.

Współpraca została zawarta na okres 10 lat i obejmuje działania zgodne z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Głos strony ukraińskiej

– Naprawdę mamy nadzieję na udaną współpracę. Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie innowacji naukowych, projektów wspólnych oraz rozwijania umiejętności praktycznych. Nasze uczelnie są bardzo podobne pod względem struktury i wydziałów. Dostrzegamy możliwości w takich obszarach jak architektura, zarządzanie projektami czy inżynieria. Ta współpraca może także wspierać proces odbudowy Ukrainy z wykorzystaniem nowych technologii i podejść – podkreślił Oleksandr Kovalchuk, Prorektor ds. Badań i Innowacji KNUCA.

Wice-rektor zwrócił także uwagę, że w czasie wojny szczególne znaczenie ma mobilność studentów, a w przyszłości planowane jest zarówno wysyłanie studentów do Polski, jak i goszczenie polskich studentów w Kijowie.

Wypowiedź Rektor Politechniki Białostockiej

Rektor PB, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, podkreśliła znaczenie synergii, jakie daje partnerstwo.

– Nasze silne strony to doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych oraz rozwinięte kierunki techniczne. Kijowski Uniwersytet Budownictwa i Architektury to dla nas bardzo cenny partner, szczególnie w obszarach architektury i budownictwa. Wierzę, że wspólne projekty badawcze, wymiana studentów i konsorcja międzynarodowe pozwolą nam osiągnąć wymierne rezultaty – mówi Rektor.

Rektor zaznaczyła, że już w przyszłym roku studenci z Kijowa będą mogli wziąć udział w Szkole Letniej Politechniki Białostockiej, finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dlaczego ta współpraca jest ważna?

Partnerstwo Politechniki Białostockiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury ma strategiczne znaczenie zarówno dla rozwoju nauki, jak i odbudowy Ukrainy. Obie uczelnie mają zbieżne kierunki badań, bogate tradycje akademickie i potencjał do realizacji projektów o wymiarze europejskim.

Wspólne działania otwierają nowe możliwości w takich obszarach jak: