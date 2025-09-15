Politechnika Białostocka nawiązuje współpracę z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury

Politechnika Białostocka i Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUCA) podpisały umowę o współpracy akademickiej i naukowej. Spotkanie delegacji obu uczelni odbyło się w Rektoracie Politechniki Białostockiej, z udziałem władz rektorskich, dziekanów i przedstawicieli działów współpracy międzynarodowej.
Zakres współpracy PB i KNUCA
Zgodnie z podpisaną umową, uczelnie zobowiązały się do rozwijania wspólnych inicjatyw w obszarach:
-
prowadzenia badań naukowych,
-
wymiany studentów i kadry akademickiej,
-
organizacji seminariów, konferencji i wykładów,
-
wspierania programów mobilności oraz podwójnych dyplomów.
Współpraca została zawarta na okres 10 lat i obejmuje działania zgodne z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.
Głos strony ukraińskiej
– Naprawdę mamy nadzieję na udaną współpracę. Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie innowacji naukowych, projektów wspólnych oraz rozwijania umiejętności praktycznych. Nasze uczelnie są bardzo podobne pod względem struktury i wydziałów. Dostrzegamy możliwości w takich obszarach jak architektura, zarządzanie projektami czy inżynieria. Ta współpraca może także wspierać proces odbudowy Ukrainy z wykorzystaniem nowych technologii i podejść – podkreślił Oleksandr Kovalchuk, Prorektor ds. Badań i Innowacji KNUCA.
Wice-rektor zwrócił także uwagę, że w czasie wojny szczególne znaczenie ma mobilność studentów, a w przyszłości planowane jest zarówno wysyłanie studentów do Polski, jak i goszczenie polskich studentów w Kijowie.
Wypowiedź Rektor Politechniki Białostockiej
Rektor PB, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, podkreśliła znaczenie synergii, jakie daje partnerstwo.
– Nasze silne strony to doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych oraz rozwinięte kierunki techniczne. Kijowski Uniwersytet Budownictwa i Architektury to dla nas bardzo cenny partner, szczególnie w obszarach architektury i budownictwa. Wierzę, że wspólne projekty badawcze, wymiana studentów i konsorcja międzynarodowe pozwolą nam osiągnąć wymierne rezultaty – mówi Rektor.
Rektor zaznaczyła, że już w przyszłym roku studenci z Kijowa będą mogli wziąć udział w Szkole Letniej Politechniki Białostockiej, finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Dlaczego ta współpraca jest ważna?
Partnerstwo Politechniki Białostockiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury ma strategiczne znaczenie zarówno dla rozwoju nauki, jak i odbudowy Ukrainy. Obie uczelnie mają zbieżne kierunki badań, bogate tradycje akademickie i potencjał do realizacji projektów o wymiarze europejskim.
Wspólne działania otwierają nowe możliwości w takich obszarach jak:
-
architektura i budownictwo,
-
inżynieria materiałowa,
-
zarządzanie projektami,
-
rozwój nowych technologii w procesie odbudowy powojennej infrastruktury.