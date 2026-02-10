Politechnika Białostocka na Targach Edukacyjnych w II LO w Białymstoku. 32 kierunki studiów dla przyszłych inżynierów

Politechnika Białostocka aktywnie wspiera młodzież w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas XX Targów Edukacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku uczelnia zaprezentowała aż 32 kierunki studiów inżynierskich i licencjackich, odpowiadając na pytania uczniów dotyczące przyszłej kariery, rekrutacji i możliwości rozwoju.
2025-01-23-Targi-edukacyjne-II-LO-w-Białymstoku-fot-Dariusz-Piekut
Jak wybrać kierunek studiów? Politechnika Białostocka pomaga młodym ludziom
Jak znaleźć pomysł na siebie? Jaki zawód wybrać? Jak połączyć pasję z przyszłą pracą? Na te pytania od lat odpowiada Politechnika Białostocka, budując trwałe relacje z uczniami szkół średnich i oferując nowoczesne, elastyczne kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy.
Podczas targów w II LO im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej uczniowie mogli poznać szczegóły rekrutacji, zasady punktacji oraz realne perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów technicznych.
– Bardzo zainteresowało mnie stoisko Politechniki Białostockiej, szczególnie kierunek biotechnologia, który daje możliwość pracy w wielu branżach – mówi Maria Jaroszewicz, uczennica II LO. – Dowiedziałam się też, jak wygląda proces rekrutacji i jakie przedmioty są brane pod uwagę. Mam nadzieję, że będę mogła tu studiować.
32 kierunki studiów – od IT po architekturę krajobrazu
Oferta Politechniki Białostockiej obejmuje szerokie spektrum kierunków – zarówno dla przyszłych specjalistów IT, automatyków, robotyków, elektryków, jak i managerów przedsiębiorstw, logistyków, grafików czy architektów krajobrazu. Uczelnia stawia także na nowoczesne obszary związane z cyfryzacją, nowymi technologiami i zrównoważonym rozwojem.
– Jestem w klasie matematyczno-fizycznej, więc szczególnie zainteresowały mnie kierunki ścisłe – mówi Dominik Charkiewicz, maturzysta z II LO. – Duży wybór studiów to ogromny atut. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie, a rozmowy na stoisku skłaniają do myślenia o rozwoju w zupełnie nowy sposób.
Nowe kierunki i sprawdzone „klasyki”
Rośnie zainteresowanie nowymi propozycjami Politechniki Białostockiej, takimi jak data science czy elektromobilność. Jednocześnie niezmiennie popularne pozostają kierunki uznawane za fundament kształcenia technicznego: budownictwo, architektura, informatyka, elektrotechnika, logistyka, mechanika i budowa maszyn.
Dla części uczniów oferta uczelni stanowi także atrakcyjną alternatywę dla studiów medycznych.
– Planuję studia na inżynierii biomedycznej, bo interesuje mnie połączenie wiedzy technicznej, informatycznej i medycznej – mówi Weronika Michniewicz z IV klasy II LO. – Mam zdolności manualne i czuję, że ten kierunek jest idealnie dopasowany do moich zainteresowań.
Spotkanie z najlepszymi uczniami regionu
Targi Edukacyjne w II LO w Białymstoku skierowane są głównie do uczniów klas trzecich i czwartych. To młodzież ucząca się w jednym z najlepszych liceów w województwie podlaskim, które zajęło wysoką pozycję w Rankingu Liceów Perspektywy 2026.
Dla Politechniki Białostockiej to doskonała okazja do spotkania z ambitnymi uczniami, wśród których są laureaci olimpiad i przyszli twórcy innowacji technologicznych.
– Po raz kolejny Politechnika Białostocka przyjęła zaproszenie do naszej szkoły – podkreśla mgr Dariusz Bossowski, dyrektor II LO w Białymstoku. – Jesteśmy wdzięczni za możliwość prezentacji wydziałów uczelni i liczymy na dalszą współpracę.
Wydziały i koła naukowe obecne na targach
W XX Targach Edukacyjnych udział wzięli pracownicy i studenci działający w kołach naukowych na:
-
Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku
-
Wydziale Elektrycznym
-
Wydziale Informatyki
-
Wydziale Inżynierii Zarządzania
-
Wydziale Mechanicznym
Pełna i aktualna oferta kierunków studiów Politechniki Białostockiej dostępna jest TUTAJ
(pc)