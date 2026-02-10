Politechnika Białostocka na Targach Edukacyjnych w II LO w Białymstoku. 32 kierunki studiów dla przyszłych inżynierów

10 lutego, 2026

Targi edukacyjne w II LO fot. Dariusz PIekut/PB Targi edukacyjne w II LO fot. Dariusz PIekut/PB

Politechnika Białostocka aktywnie wspiera młodzież w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas XX Targów Edukacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku uczelnia zaprezentowała aż 32 kierunki studiów inżynierskich i licencjackich, odpowiadając na pytania uczniów dotyczące przyszłej kariery, rekrutacji i możliwości rozwoju.

2025-01-23-Targi-edukacyjne-II-LO-w-Białymstoku-fot-Dariusz-Piekut Zdjęcie 1 z 53 2025-01-23-Targi-edukacyjne-II-LO-w-Białymstoku-fot-Dariusz-Piekut

Jak wybrać kierunek studiów? Politechnika Białostocka pomaga młodym ludziom

Jak znaleźć pomysł na siebie? Jaki zawód wybrać? Jak połączyć pasję z przyszłą pracą? Na te pytania od lat odpowiada Politechnika Białostocka, budując trwałe relacje z uczniami szkół średnich i oferując nowoczesne, elastyczne kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Podczas targów w II LO im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej uczniowie mogli poznać szczegóły rekrutacji, zasady punktacji oraz realne perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów technicznych.

– Bardzo zainteresowało mnie stoisko Politechniki Białostockiej, szczególnie kierunek biotechnologia, który daje możliwość pracy w wielu branżach – mówi Maria Jaroszewicz, uczennica II LO. – Dowiedziałam się też, jak wygląda proces rekrutacji i jakie przedmioty są brane pod uwagę. Mam nadzieję, że będę mogła tu studiować.

32 kierunki studiów – od IT po architekturę krajobrazu

Oferta Politechniki Białostockiej obejmuje szerokie spektrum kierunków – zarówno dla przyszłych specjalistów IT, automatyków, robotyków, elektryków, jak i managerów przedsiębiorstw, logistyków, grafików czy architektów krajobrazu. Uczelnia stawia także na nowoczesne obszary związane z cyfryzacją, nowymi technologiami i zrównoważonym rozwojem.

– Jestem w klasie matematyczno-fizycznej, więc szczególnie zainteresowały mnie kierunki ścisłe – mówi Dominik Charkiewicz, maturzysta z II LO. – Duży wybór studiów to ogromny atut. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie, a rozmowy na stoisku skłaniają do myślenia o rozwoju w zupełnie nowy sposób.

Nowe kierunki i sprawdzone „klasyki”

Rośnie zainteresowanie nowymi propozycjami Politechniki Białostockiej, takimi jak data science czy elektromobilność. Jednocześnie niezmiennie popularne pozostają kierunki uznawane za fundament kształcenia technicznego: budownictwo, architektura, informatyka, elektrotechnika, logistyka, mechanika i budowa maszyn.

Dla części uczniów oferta uczelni stanowi także atrakcyjną alternatywę dla studiów medycznych.

– Planuję studia na inżynierii biomedycznej, bo interesuje mnie połączenie wiedzy technicznej, informatycznej i medycznej – mówi Weronika Michniewicz z IV klasy II LO. – Mam zdolności manualne i czuję, że ten kierunek jest idealnie dopasowany do moich zainteresowań.

Spotkanie z najlepszymi uczniami regionu

Targi Edukacyjne w II LO w Białymstoku skierowane są głównie do uczniów klas trzecich i czwartych. To młodzież ucząca się w jednym z najlepszych liceów w województwie podlaskim, które zajęło wysoką pozycję w Rankingu Liceów Perspektywy 2026.

Dla Politechniki Białostockiej to doskonała okazja do spotkania z ambitnymi uczniami, wśród których są laureaci olimpiad i przyszli twórcy innowacji technologicznych.

– Po raz kolejny Politechnika Białostocka przyjęła zaproszenie do naszej szkoły – podkreśla mgr Dariusz Bossowski, dyrektor II LO w Białymstoku. – Jesteśmy wdzięczni za możliwość prezentacji wydziałów uczelni i liczymy na dalszą współpracę.

Wydziały i koła naukowe obecne na targach

W XX Targach Edukacyjnych udział wzięli pracownicy i studenci działający w kołach naukowych na:

Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku

Wydziale Elektrycznym

Wydziale Informatyki

Wydziale Inżynierii Zarządzania

Wydziale Mechanicznym

Pełna i aktualna oferta kierunków studiów Politechniki Białostockiej dostępna jest TUTAJ

(pc)