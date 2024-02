Politechnika Białostocka na prezentacjach edukacyjno-doradczych „Uczelnie w Powiecie”

20 lutego, 2024

Fot. Politechnika Białostocka Fot. Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka prezentuje się na spotkaniach Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w Powiecie”. W sumie uczelnia odwiedzi 11 szkół ponadpodstawowych w regionie.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w poniedziałek (20.02) w Siemiatyczach.

– Prezentacj3e edukacyjne mają na celu zapoznanie się młodzieży z ofertą edukacyjną uczelni wyższych – mówi Krzysztof Derehajło, wicedyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach. – Nasze społeczeństwo zmienia się w sposób nieustanny i tak samo system edukacji, a co za tym idzie uczelnie powinny i muszą dostosować swoją ofertę edukacyjną. Ale nie tylko uczelnie są odpowiedzialne za cały proces edukacji. My jako nauczyciele, dyrektorzy, rodzice również powinniśmy się włączyć w proces edukacji po to, aby nasi uczniowie mieli pełną możliwość swojego rozwoju.

Przy stoiskach edukacyjnych Politechniki Białostockiej przyszli studenci mogą zapytać o warunki studiowania na największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce i poznać poszczególne etapy rekrutacji. Przedstawiciele uczelni doradzą kierunek zgodny z zainteresowaniami i pasjami ucznia oraz przedstawią ofertę zajęć w sekcjach sportowych i kołach naukowych. Jak podkreślają maturzyści kierunki, które oferuje uczelnia są bardzo ciekawe i przyszłościowe.

– Planuje iść na Politechnikę Białostocką, na Wydział Architektury, ponieważ jest to moje marzenie od lat i chciałabym się bardzo w tym spełniać. Zainteresowała mnie logistyka, uważam, że to jest perspektywiczny kierunek. Wybieram się na Politechnikę Białostocką, na kierunek gospodarka przestrzenna, ponieważ słyszałam wiele pozytywnych opinii – mówili maturzyści.

Natomiast 13 marca, podczas Dnia Otwartego Politechniki Białostockiej, będzie można zobaczyć uczelnię od środka. (jł)