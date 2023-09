Politechnika Białostocka na Lubelskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2023

6 września, 2023

Politechnika Białostocka na Lubelskim Salonie Maturzystów, fot. Dariusz Piekut Politechnika Białostocka na Lubelskim Salonie Maturzystów, fot. Dariusz Piekut

Politechnika Białostocka promuje się na Lubelskim Salonie Maturzystów (05-06.09) – pierwszym z serii spotkań edukacyjnych organizowanych co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Stoisko uczelni cieszy się sporym zainteresowaniem młodych ludzi stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

– To jest pierwszy salon, który odbywa się w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to inauguracja zarazem Salonu Lubelskiego i kampanii ogólnopolskiej. W tym roku Perspektywy organizują 14 salonów maturzystów w 16 głównych ośrodkach akademickich. Salon Maturzystów to miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami. Przychodzą uczniowie najstarszych klas techników, spotykają się z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy będą organizować egzaminy i mogą poradzić, jak się przygotować do różnych przedmiotów. Jednocześnie spotykają się z uczelniami, z ofertą uczelni – mówił Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Politechnika Białostocka organizuje szereg wydarzeń, podczas których przyszli studenci mogą poznać bliżej korzyści wynikające z podjęcia studiów na największej uczelni technicznej w regionie północno-wschodniej Polski. Ale dopiero bezpośredni kontakt pokazuje, czego oczekują i czego szukają młodzi ludzie. Stąd każdego roku politechnika uczestniczy w spotkaniach Salonu Maturzystów.

– Bardzo cieszymy się, że w tym gronie wielu uczelni z całej Polski znajduje się mocna reprezentacja Białegostoku – Politechnika Białostocka. Cieszymy się, że nasza współpraca, także w tym obszarze, będzie kwitła – mówiła Ewa Kula z Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który jest gospodarzem, współorganizatorem Lubelskiego Salonu Maturzystów.

A jakie wrażenia po pierwszym dniu Salonu Lubelskiego mieli przyszli studenci, czy znają Politechnikę Białostocką?

– Białystok zainteresował mnie pod względem architektury, bo to jednak wydział, który marzy mi się. Przygotowuję się do egzaminów na Politechnice Białostockiej. Słyszałam bardzo dobre opinie o Wydziale Architektury – mówiła Dominika Pataj, jedna z uczestniczek wydarzenia.

Jedni mają już określoną wizję swojej ścieżki edukacyjnej, inni wciąż są niezdecydowani, jak na przykład Olivier Latek, uczeń IV klasy liceum. – Zainteresowała mnie ciekawa oferta Politechniki Białostockiej, która ma fajne kierunki studiów. Na pewno rozważę, czy chcę właśnie na niej kontynuować moją naukę.

Politechnika Białostocka będzie się jeszcze promowała na Salonach Maturzystów w Białymstoku (8 września), Warszawie (14-15 września) i Olsztynie (22 września). Uczelnia będzie się wystawiać wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w ramach kampanii „Studiuj w Białymstoku”.

Wstęp na Salon Maturzystów jest wolny. Na prezentacje dotyczące przedmiotów maturalnych warto się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić tutaj. (mt)