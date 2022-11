Politechnika Białostocka. Mali studenci rozpoczęli naukę na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

Listopad 26, 2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym, fot. Małgorzata Turecka Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym, fot. Małgorzata Turecka

Ponad 190 małych studentów rozpoczęło naukę na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym na Politechnice Białostockiej. To uczniowie czwartych, piątych i szóstych klas szkół podstawowych w Białegostoku, Augustowa, Siemiatycz i Grajewa. Przed nimi kilkanaście weekendowych spotkań poświęconych naukom technicznym, ale także dziennikarstwu radiowemu, zasadom bezpieczeństwa, czy sztuce.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbyła się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Mali studenci odebrali indeksy, do których będą zbierali teraz „zaliczenia”. Później mali żacy wysłuchali wykładu inauguracyjnego poświęconego owadom.

W tym roku wystarczyło 16 sekund, by wszystkie miejsce zostały zajęte.

– W ciągu 16 sekund mieliśmy wystarczającą liczbę zgłoszeń, żeby wypełnić to, co sobie zaplanowaliśmy – powiedział prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Mamy duże zainteresowanie wśród rodziców chęcią uczestnictwa ich dzieci w naszym przedsięwzięciu. Mamy ciekawą formę zajęć, bo to nie tylko wykłady, ale także zajęcia praktyczne. Warsztaty, projekty tak naprawdę z różnych dziedzin pokażą tym dzieciom, czym jest nauka, że można rozwijać swoje pasje nie tylko w szkole, ale tutaj na naszym uniwersytecie – dodał.

Każdego roku oferta PUD jest modyfikowana i poszerzana. Szczególny nacisk położony jest na pokazywanie uczniom praktycznego wykorzystywania osiągnięć naukowych.

Ukończenie PUD poświadczane jest odpowiednim dyplomem, dzięki temu dzieci czują się jak prawdziwi studenci w środowisku akademickim. Mali studenci mogą też swobodnie korzystać z zasobów Biblioteki Politechniki Białostockiej. Do tej pory w zajęciach PUD wzięło udział ponad 1700 uczestników.

Inicjatywę wspiera medialnie Radio Akadera. (mt)

Na Wydziale Elektrycznym na uroczystej inauguracji roku akademickiego PUD była z mikrofonem Małgorzata Turecka: