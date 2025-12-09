Politechnika Białostocka ma patent na nowe nawierzchnie drogowe z warstwą z betonu geopolimerowego

9 grudnia, 2025

Patent na nawierzchnie drogowe z warstwą z betonu geopolimerowego, fot. Iryna Mikhno / PB Patent na nawierzchnie drogowe z warstwą z betonu geopolimerowego, fot. Iryna Mikhno / PB

Politechnika Białostocka opatentowała nowy sposób budowy nawierzchni drogowych z wykorzystaniem warstwy z betonu geopolimerowego. Materiał jest znacznie trwalszy od asfaltu, odporny na wahania temperatur i szybciej odprowadza wodę.

Patent opracował zespół pod kierownictwem prof. Michała Bołtryka, dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, a kluczowe w technologii jest specjalne połączenie warstwy geopolimerowej z asfaltem.

– Dzięki odpowiednio dobranym składnikom zarówno betonu asfaltowego, jak i betonu geopolimerowego, wprowadzając wgłębienia w warstwie wiążącej w postaci półwałków o odpowiednim promieniu, mamy bardzo trwałe połączenie – mówi prof. Michał Bołtryk.

Beton geopolimerowy jest wytrzymalszy na ściskanie i rozciąganie nawet do 8–10 razy oraz jest lepszy niż asfaltowe warstwy ścieralne. – Asfalt jest tworzywem termoplastycznym, nieodpornym na wysokie i niskie temperatury. Stąd nawierzchnie z tą górną warstwą asfaltu po 7-8 latach wymagają gruntowny remontu. Polimerowe właściwości są niewspółmiernie większe i lepsze w odniesieniu do betonu asfaltowego – dodaje naukowiec.

Nowy sposób budowy nawierzchni drogowych z wykorzystaniem warstwy z betonu geopolimerowego może obniżyć koszty napraw, wydłużyć trwałość dróg i ograniczyć ślad węglowy. (hk)

