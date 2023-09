Politechnika Białostocka ma nowego profesora

28 września, 2023

Dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB otrzymał nominację profesorską. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 7 września 2023 r. przyznał mu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Profesor Marcin Kochanowicz jest absolwentem Politechniki Białostockiej, ukończył studia na kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym. Stopień doktora uzyskał na macierzystej uczelni w 2011 roku. Natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w roku 2017. W 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe. Prof. Kochanowicza doceniono za dorobek publikacyjny będący podstawą do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego pod wspólnym tytułem: „Analiza właściwości luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich do aplikacji w źródłach promieniowania w zakresie widzialnym oraz podczerwieni”.

Z Politechniką Białostocką jest związany zawodowo od 2007 roku. Pracuje na Wydziale Elektrycznym, od 2020 r. kieruje działalnością Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Marcina Kochanowicza obejmuje zagadnienia inżynierii fotonicznej, w szczególności nowych technologii i zastosowań szkieł i światłowodów aktywnych. Jego praca wpisuje się w światowe trendy badań, które dotyczą poszukiwania nowych rodzajów źródeł włóknowych o różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje między innymi dwa patenty, współautorstwo monografii naukowej oraz ponad 90 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports o sumarycznym IF równym 254, udział w 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto kierował trzema projektami badawczymi i brał udział w siedemnastu projektach krajowych i trzech międzynarodowych. Narodowe Centrum Nauki wielokrotnie nominowało go do udziału w komisjach eksperckich, zajmujących się oceną projektów badawczych. Indeks Hirscha, wskazujący na szeroką zauważalność publikowanych przez niego prac, jest równy 20. Do tej pory prof. M. Kochanowicz wypromował doktora nauk technicznych oraz przeszło 25 magistrów i inżynierów. Jest członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (kadencja 2020-2023). (mr)