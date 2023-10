Politechnika Białostocka ma grono wykładowców-tutorów

26 października, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

38 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej przeszło program szkoleniowy „Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense”. To w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

Podczas szkolenia wykładowcy w szczególności zapoznali się z założeniami edukacji spersonalizowanej.

– Tutoring, który pojawił się już jakiś czas temu w Politechnice Białostockiej, teraz nabiera większego rozwoju – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej, kierownik projektu.. Jest rzeczywiście teraz takim naszym nowym cennym nabytkiem umiejętnościowym, nabytkiem nowych kompetencji nauczycieli. Mieliśmy możliwość przeszkolenia grupy nauczycieli w kierunku właśnie tutoringu. Jest to nowoczesna metoda nauczania studentów. Nauczyciele byli szkolenie w dwóch aspektach: z jednej strony uczeni byliśmy w jaki sposób przygotować studentów do ich rozwoju naukowego, ale z drugiej strony również nauczyliśmy się w jaki sposób stymulować ogólnie rozwój studenta.

Specjalnym certyfikatem zbiorowym wyróżniona została także Politechnika Białostocka. Doceniono uczelnię za wspieranie rozwoju kadr w kierunku wdrażania nowoczesnych metod nauczania. Tutoring to metoda edukacyjna oparta na relacji „mistrz-uczeń”.

– Rzeczywiście praca ze studentem jest pracą bardziej indywidualną, jeśli chodzi o właśnie metodę tutoringu i bazuje przede wszystkim na tym, żeby wspierać studenta w jego drodze rozwojowej. Pokazywać mu pewne rozwiązania, pokazywać tylko pewnego rodzaju założenia czy idee, natomiast student powinien sam dążyć do swojego rozwoju. Tutor jest takim wsparciem dla studenta, podpowiada jak pewne rzeczy zrobić, w jaki sposób może student do pewnych zagadnień podejść, ale student sam zdobywa tą wiedzę i sam stara się odkryć w sobie te pokłady, które tak naprawdę dla niego nie są jeszcze znajome – dodaje prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka.

W projekcie „Doskonałość dydaktyczna uczelni” powstał również HUB Dydaktyki, a w jego strukturach dwa laboratoria: Laboratorium Tutorów oraz Laboratorium Innowacji Dydaktycznych. Służą one opracowaniu i wdrożeniu instytucjonalnego wsparcia innowacji dydaktycznych oraz motywowania nauczycieli do pogłębiania swoich kompetencji, opracowaniu systemu finansowania grantów dydaktycznych, badań dydaktycznych skierowanych w formie indywidualnej lub zespołowej w firmach, instytucjach publicznych, organizacjach non profit mających na celu opracowanie innowacji dydaktycznych oraz opracowaniu podręcznika – słownika specjalistycznej terminologii w dziedzinie nauk technicznych i społecznych, wykorzystywanych w procesie kształcenia cudzoziemców w dyscyplinach Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Agnieszką Dardzińską-Głębocką, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej: