Politechnika Białostocka. Łazik EV-Wozduch 1 wygrał 10 tys. złotych

Sierpień 4, 2021

fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

Twórcy łazika Wozduch, badającego zanieczyszczenie powietrza, otrzymali kolejną nagrodę. Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zajęli drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Eko-czynni”. Dostali 10 tys. złotych.

– Chodząc do szkoły zauważyliśmy, że powietrze w Białymstoku jest zanieczyszczone – mówi Sandra Mordasewicz, uczennica II klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Dlatego wspólnie z kolegami z klasy – Sergiuszem Jakuszewiczem i Mateuszem Kraśnickim zbudowali EV-Wozduch 1. To elektryczny pojazd, a właściwie robot, który bada zanieczyszczenie powietrza, bo smog to coraz poważniejszy problem całego świata.

Uczniowie wygraną chcą przeznaczyć na budowę następcy swojego łazika.

Wozduch nie tylko samodzielnie jeździ i zbiera dane o zanieczyszczeniu powietrza, ale też przekazuje je na stronę internetową, na której można znaleźć wyniki pomiarów.

W konkursie „Eko-czynni” nagrodzono także opiekuna naukowego uczniów. Jest nim nauczyciel fizyki i robotyki w liceum PB Grzegorz Nowik, który otrzymał 3 tys. złotych.

Twórcy „ekologicznego łazika” już wcześniej zostali nagrodzeni w kilku konkursach, m.in. w konkursie EL-ROBO-MECH. Wygraną zapewnili sobie indeks na Politechnikę Białostocką. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. (mt)