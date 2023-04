Politechnika Białostocka. Laureaci konkursu matematycznego Náboj 2023

21 kwietnia, 2023

fot.Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot.Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie w kategorii Juniorzy i II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, drużyna A w kategorii Juniorzy Seniorzy, to zwycięzcy białostockiej edycji konkursu matematycznego Náboj na Politechnice Białostockiej.

Náboj to jedna z najciekawszych konkurencji matematycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestników przyciąga dynamiczna formuła konkursu, niesztampowe zadania, presja czasu oraz rywalizacja na żywo z innymi zespołami w Polsce i w innych krajach. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Drużyna, która poprawnie rozwiąże ich najwięcej, wygrywa.

Zawody rozgrywane w tym samym czasie nie tylko w Białymstoku, ale również w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz krajach zagranicznych m.in. w Austrii, Czechach, Estonii, Iranie, czy Niemczech. Wyniki zawodów (lokalne, krajowe i międzynarodowe) są wyświetlane na żywo w trakcie ich trwania. W konkursie na Politechnice Białostockiej wzięło udział blisko 100 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Młodzież zaznacza, że lubi w matematyce logiczne myślenie, które na tych zawodach jest niezbędne. Poza znajomością reguł matematycznych liczy się szybkie i pomysłowe rozwiązywanie zadań.

– To nie są zadania maturalne, to nie są zwykłe zadania szkolne. To są zadania typu olimpijskiego z pomysłem – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

W konkursie jest 59 zadań. Stopień trudności wzrasta z numerem zadania do wykonania.

– Cel konkursu to pobudzenie kreatywności i popularyzacja matematyki – mówi dr Marzena Filipowicz-Chomko, pełnomocnik dziekana Wydziały Informatyki Politechniki Białostockiej. – Te drużyny składają się z osób, które pasjonują się matematyką, ci uczniowie muszą kochać matematykę.

Organizacji białostockiej edycji zawodów podejmie się po raz kolejny Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk, at)

Zwycięzcy w kategorii Juniorzy/ Białystok:

I miejsce: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie: Jakub Chyży (klasa 2), Michał Goździk (klasa 2), Adam Maleszka (klasa 2), Jakub Kmieć (klasa 2), Miłosz Bury (kKlasa 2)

II miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku A: Stanisław Kozłowski (klasa 1), Adam Sienkiewicz (klasa 1), Kamil Januszkiewicz (kKlasa 2), Michał Jóźwiak (klasa 1), Kacper Januszkiewicz (klasa 1)

III miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku: Aga Mielnikawa (klasa 2), Filip Rogowski (klasa 2), Marek Hatouka (klasa 2), Mateusz Jasiński (klasa 2), Paweł Pieńkowski (klasa 2)

Zwycięzcy w kategorii Juniorzy Seniorzy/ Białystok:

I miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku A: Stanisław Pańkowski (klasa 4), Bartosz Rzemek (klasa 4), Maciej Sirocki (klasa 3), Sylwia Sapkowska (klasa 3), Michał Burzyński (klasa 3)

II miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku B: Jan Błażuk (klasa 3), Krzysztof Nadulicz (klasa 3), Karol Kuc (klasa 3), Iwan Korsunskij (klasa 3), Maja Maksimiuk (klasa 3)

III miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku A: Aleksander Mielnikau (klasa 3), Marta Smolej (klasa 3), Michał Dzierżek (klasa 3), Kacper Tarnowski (klasa 3), Michał Szydło (klasa 3)

Relacja Hanny Kość:

Relacja z ogłoszenia wyników Anety Topczewskiej: