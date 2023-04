Politechnika Białostocka. Kolejna wystawa w Galerii Sztuki Wydziału Architektury

3 kwietnia, 2023

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

„Nadchodzi epoka kamienia” – to tytuł nowej wystawy, którą można oglądać w Galerii Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Autorem prezentowanych prac, słynnych kamiennych głów, jest absolwent wydziału, Piotr Pytasz.

– Zbierałem z pól to co zostawił tutaj lodowiec, także to, że ta sztuka wywodzi się z naszego regionu, to jest jej najmocniejsza strona. A ja pomagałem tym kamieniom budzić się do życia i w tych wypadkach to mi się udało – mówi autor prac, Piotr Pytasz.

Piotr Pytasz studia architektoniczne rozpoczął w Republice Zairu (Konga) w Kinszasie, a ukończył w Politechnice Białostockiej w 1985 roku. Pracował w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Białymstoku, w biurze projektów w Kinszasie oraz w Kanadzie w Montrealu. Obecnie prowadzi działalność projektową w ramach własnego biura. (hk)

Relację z wernisażu wystawy „Nadchodzi epoka kamienia” przygotował Jędrzej Pogorzelski: