Politechnika Białostocka. Kawiarenka naukowa o sztucznej inteligencji

23 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Jaki wpływ ma na nas sztuczna inteligencja i jak możemy ją wykorzystać w codziennym życiu? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w środę (24.01) podczas 4. Kawiarenki Naukowej organizowanej przez Politechnikę Białostocką.

Gośćmi wydarzenia będą eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji: inż. Marek Drużdżel z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Petros Psyllos, innowator i wynalazca wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoje osiągnięcia.

– Będę mówił o tej rewolucji, która nas wszystkich dotyczy, bo to co się dzieje w sztucznej inteligencji to nigdy wcześniej w tak szybkim tempie się nie działo – mówi Petros Psyllos. – Mówi się, że w perspektywie iluś lat sztuczna inteligencja będzie lepsza od człowieka, już jest lepsza od człowieka, więc jesteśmy świadkami ogromnej rewolucji. Pojawia się pytanie w jakim kierunku to będzie zmierzało? Te problemy, że tworzymy coś czego nie rozumiemy i będzie nas przewyższało wiele razy, są niczym tak naprawdę. Chciałbym trochę o tym porozmawiać i też opowiedzieć o technologiach, które są obok sztucznej inteligencji, a mamy turbo przyspieszenie w różnych dziedzinach. Chciałbym pokazać więc co możemy dzisiaj tworzyć z użyciem tych wykładniczych technologii, czyli szybko rozwijających się: sztucznej inteligencja, blockchain, chmur obliczeniowych, internet ciałoa, internet rzeczy i trochę wybiec w przyszłość, czyli odpowiedzieć na pytanie jak daleko jesteśmy od tego co w naszych mózgach przybiega, i jak daleko jesteśmy od stworzenia życia 3.0.

Kawiarnia Naukowa to element Projektu „SCIENCE-KULTURA” realizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Początek spotkania w środę (23.01) o 18:00 Kawiarni Fama. Wstęp jest wolny. (hk/jł)