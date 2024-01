Politechnika Białostocka. Kawiarenka naukowa o sztucznej inteligencji

25 stycznia, 2024

Kawiarenka naukowa „Science kultura”, fot. Hanna Kość Kawiarenka naukowa „Science kultura”, fot. Hanna Kość

„Nie jest zdolność do dawania odpowiedzi, ale do stawiania pytań” – to słowa Stanisława Lema. Politechnika Białostocka stwarza możliwości stawiania pytań podczas Kawiarenek naukowych, które organizuje od kilku miesięcy.

Czwarte spotkanie dotyczyło sztucznej inteligencji.

– Warto promować naukę, warto promować szczególnie techniczne sprawy i przybliżać je wszystkim – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Przede wszystkim dlatego, że prelegenci to są ludzie, którzy prezentują naprawdę wysoki poziom wiedzy i oni zawsze zaprezentują coś interesującego właściwie dla każdego, bo na tym polega kawiarenka naukowa.

Prelegentem był Petros Psyllos, który mówił o rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, bo ta nas wszystkich dotyczy, oraz dr inż. Marek Drużdżel z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jego wykład i późniejsza dyskusja dotyczyła podejmowania życiowych decyzji przy pomocy sztucznej inteligencji.

– Te decyzje, te rekomendacje będą bardziej godne zaufania, niż średnia decyzji podejmowanych przez nas. Jest sporo dowodów na to, że nie jesteśmy zbyt dobrzy w ocenianiu rzeczywistości, w ocenianiu ryzyka, prawdopodobieństwa, różnych rzeczy i komputery będą się prawdopodobnie mniej myliły od nas, także będą ogólnie bardziej godne zaufania, niż my. Bardzo ważne jest to, aby programy, które dokonują analizy decyzji, jakoś wyjaśniały rekomendacje. Co jest czynnikiem takiej czy innej decyzji – tłumaczy dr inż. Marek Drużdżel.

Kawiarenki naukowe organizowane są w ramach projektu „Science kultura” prowadzonego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Poza spotkaniami promującymi naukę są również organizowane turnieje e-sportowe, szachowe czy najbliższy turniej go, czyli rywalizacja w starochińskiej grze planszowej. (hk)

Relacja Hanny Kość: