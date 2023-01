Politechnika Białostocka. Kategorie naukowe w ewaluacji za lata 2017-2021

Styczeń 18, 2023

Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki

Politechnika Białostocka uzyskała wyższą ocenę ewaluacji dyscyplin naukowych. Uczelnia może pochwalić się dwoma dyscyplinami z kategorią A oraz ośmioma z kategorią B+.

W ewaluacji poszczególnych dyscyplin przyznawane są kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C. W ewaluacji dyscyplin brane są pod uwagę następujące kryteria: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych i wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Wyższa ocena ewaluacji to dla uczelni większe uprawnienia do nadawania stopni naukowych czy większe finansowanie.

Ewaluowane w Politechnice Białostockiej dyscypliny uzyskały następujące kategorie naukowe:

kategoria A:

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna;

– dziedzina nauk społecznych, nauki o zarządzaniu i jakości;

kategoria B+:

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, architektura i urbanistyka;

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, automatyka, elektronika i elektrotechnika;

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, informatyka techniczna i telekomunikacja;

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria biomedyczna;

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria lądowa i transport;

– dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

– dziedzina nauk rolniczych, nauki leśne;

– dziedzina sztuki, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Uczelnia uzyskuje i zachowuje uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach, które uzyskały kategorie naukowe A i B+. (mt)