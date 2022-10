Politechnika Białostocka. Już niedługo Targi Pracy, czyli spotkania podlaskich firm ze studentami i absolwentami

Październik 17, 2022

Targi Pracy Politechniki Białostockiej, fot. Katarzyna Cichoń Targi Pracy Politechniki Białostockiej, fot. Katarzyna Cichoń

Blisko 70 pracodawców z regionu i nie tylko zaprezentuje się w środę (19.10) na Targach Pracy Politechniki Białostockiej. Wydarzenie ma już swoją renomę i od lat przyciąga tłumy.

To okazja dla studentów i absolwentów zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i porozmawiać z pracownikami firm, a dla przedsiębiorców przedstawienia ofert pracy i warunków zatrudnienia.

– To jest miejsce na trudne pytanie, na które w trakcie rekrutacji nie znamy odpowiedzi – mówi Mateusz Adaszczyk z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. Firmy, które przyjeżdżają chcą porozmawiać i powiedzieć od podszewki jak wygląda rekrutacja i na co zwrócić uwagę lub na czym się skupić jeszcze podczas kształcenia, żeby później z pracą nie było kłopotu. Wiele firm stawia na przyjazd absolwentów Politechniki Białostockiej, żeby powiedzieli szczerze, jak wygląda ich dzień pracy. I można sobie zestawić kilka firm i wybrać to właściwe miejsce, które najbardziej nas interesuje.

Targi pracy to możliwość spotkania w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wielu branż i prześledzenia ofert. W Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, gdzie odbędą się targi, pojawią się firmy takich branż jak: IT, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, czy zarządzanie i logistyka. Na wydarzenie warto zabrać swoje CV, aby móc od razu wziąć udział w rekrutacji.

– Podczas tych spotkań będzie możliwa rozmowa kwalifikacyjna, bo firmy przyjeżdżają szukać pracownika. Będą przygotowane specjalne salki do rozmów, jeśli pojawi się potencjalny pracownik – dodaje Mateusz Adaszczyk.

Oprócz licznych stoisk wystawców warto odwiedzić targową strefę chillu, gdzie będzie można wypić kawę i świeże soki, a także zjeść.

Targi Pracy Politechniki Białostockiej odbędą się w środę (19.10) między 10:00 a 17:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16. (hk)