Politechnika Białostocka jest współorganizatorem konferencja Top Young 100

14 maja, 2025

Program Top Young 100 jest roczną inicjatywą cykliczną skierowaną do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw w Polsce. Finał konkursu odbędzie się w czwartek (15.05) na Chorten Arenie w Białymstoku, a tegorocznym współorganizatorem jest Politechnika Białostocka.

Program Top Young 100 od kilku lat znajduje najlepsze młode talenty, wspiera ich rozwój i dalszą ścieżkę kariery. Studenci przez cały rok rozwiązują problemy logistyczne zgłoszone przez firmy z rozpoznawalną marką.

– Startują do konkursu grupy studentów, które reprezentują różne uczelnie, więc to jest ogromny taki benefit, że studenci też mają możliwość poznawania się. I oni rozwiązują jakiś case dla biznesu. To są zadania stricte logistyczne albo dotyczące jakiegoś narzędzia IT, albo na przykład gospodarki magazynowej, albo transportu wewnętrznego. I studenci mają problem do rozwiązania i oni rozwiązują te problemy w ciągu roku – mówi prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Top Young 100 to unikatowa platforma synergii trzech środowisk: studenckiego, biznesowego i akademickiego. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień oraz paneli dyskusyjnych. Będzie mowa m.in o budowaniu zrównoważonego i inteligentnego łańcucha dostaw, ale także o pokoleniu Z, czy o sile komunikacji w tworzeniu technologicznych rozwiązań.

– Bardzo ciekawe prelekcje, które będą nie tylko związane z logistyką, ale też z takim samorozwojem, także zawsze są fajne prezentacje, a potem jest wręczanie finalistom konkursu Top Young 100, czyli najlepszy zespołom, nagród – dodaje prof. Joanna Ejdys.

W konferencji Top Young 100 uczestniczyć będą przedstawiciele kadry akademickiej z 38 uczelni, 200 najlepszych studentów z Polski oraz liderzy krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Joanną Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej: