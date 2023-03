Politechnika Białostocka. Inauguracja InnHUB Białystok i pierwsze warsztaty

21 marca, 2023

Już 4 kwietnia na Politechnice Białostockiej odbędzie się oficjalna inauguracja działalności Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok. Istotą działania będzie współpraca z lokalnymi instytucjami: uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami kształcenia zawodowego, szkołami czy organizacjami pozarządowymi na rzecz wspierania innowacji w ramach Programu Erasmus+.

Erasmus InnHUB to inicjatywa, która szeroko promuje program Erasmus w dwóch kwestiach: mobilności oraz partnerstwa na rzecz współpracy.

– W przyszłości planujemy szereg wydarzeń, które będą skierowane do osób zarówno pracujących w sektorach szkolnictwa wyższego, jak też w szkołach, biznesie i z otoczenia społeczno-gospodarczego – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. – W InnHUB Białystok będzie pracownik, który pomagać będzie w realizacji pomysłów, podpowie z jakiego programu można skorzystać, pomoże również w zbudowaniu konsorcjum, które jest niezbędna do aplikowania o projekty międzynarodowe. Z pewnością idea InnHUB Białystok jest inicjatywą, która pomoże w podwyższeniu kwalifikacji zarówno pracowników, studentów, uczniów, a tym samym przyczyni się do rozwoju naszych instytucji i całego regionu.

Inauguracja Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB będzie o godzinie 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, gdzie mieści się Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok.

Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania podlaskich innowacji w ramach Programu Erasmus+ podpiszą rektorzy 6 uczelni z regionu: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności.

Zaraz po oficjalnym otwarciu odbędą się pierwsze warsztaty, które przybliżą zainteresowanym ofertę programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023.

– Serdecznie zapraszamy nauczycieli, którzy już korzystali z możliwości, jakie niesie ten program, czyli wyjeżdżali na różnego rodzaju mobilności, czy też przygotowywali swoje pierwsze projekty, ale też osoby, które jeszcze nic praktycznie na ten temat nie wiedzą, bo będzie to doskonała okazja uczyć się na przykładzie innych. Ponad to zapraszamy koordynatorów wydziałowych i uczelnianych oraz pracowników administracyjnych biur współpracy międzynarodowej i biur projektów na uczelniach wyższych w naszym regionie – dodaje prof. Dorota Krawczyk.

Zapisy na warsztaty odbywają się przez stronę internetową. (hk)