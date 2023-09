Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w rankingu Times Higher Education

30 września, 2023

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znalazły się w prestiżowym rankingu Times Higher Education. Politechnika Białostocka zachowała pozycję w zestawieniu uczelni z całego świata. Natomiast Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został spozycjonowany w przedziale 1001- 1200. Stanowi to piąty wynik w kraju. Szczególnie dobry wynik uczelnia uzyskała w kategorii Teaching.

Politechnika Białostocka w 2022 roku po raz pierwszy w swojej historii aplikowała do prestiżowego rankingu THE World University Rankings i od razu została w nim sklasyfikowana! W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowanych zostało 37 uczelni z Polski. Politechnika Białostocka zajęła 16 miejsce w kryterium research environment oraz 19 miejsce w kryterium teaching w zestawieniu uczelni krajowych. W klasyfikacji uczelni z całego świata uplasowaliśmy się na pozycji 1501+ zachowując swoją pozycję z roku ubiegłego. Warto przy tym dodać, że Politechnika Białostocka jest jedyną niemedyczną podlaską uczelnią sklasyfikowaną w rankingu.

Ranking THE World University Rankings, tuż obok rankingu szanghajskiego, to jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych rankingów szkół wyższych na świecie. W najnowszej edycji sklasyfikowano łącznie 1907 instytucji szkolnictwa wyższego z 108 krajów i regionów. Dodatkowo 769 uczelnie uzyskały status „Reporter” – to podmioty, które wzięły udział w procesie oceny, ale nie spełniły kryteriów kwalifikacyjnych do otrzymania rangi. Łącznie uwzględniono o 108 uczelni więcej niż w zeszłej edycji. W tegorocznym rankingu przeanalizowano ponad 134 miliony cytowań z 16,5 miliona publikacji naukowych i uwzględniono odpowiedzi na ankiety przeprowadzone wśród 68 402 naukowców z całego świata. Ogółem zebrano dane od ponad 2673 instytucji. Tegoroczna edycja rankingu została przeprowadzona według odświeżonych założeń metodologicznych. Zmiany nastąpiły przede wszystkim w obszarze analizy aktywności publikacyjnej uczelni, włączając (oprócz liczby prac naukowych i ich cytowań) wskaźniki istotności publikacji: Research Excellence i Research Influence. Ocena jakości uczelni w rankingu THE WUR 2024 uwzględnia pięć głównych wskaźników: nauczanie (Teaching), środowisko badań (Research Environment), jakość badań (Research Quality), umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz przemysł (Industry).

W tym roku Politechnika Białostocka pojawiła się również w Rankingu Web of Universities (Webometrics), gdzie zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni w woj. podlaskim.