Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z szansą na tytuł „Podlaskiej Marki 2020”

Listopad 5, 2021

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

„Robot UV” wymyślony i stworzony przez naukowców z Politechniki Białostockiej ma szansę na tytuł „Podlaska Marka 2020 roku” w kategorii „Odkrycie”.

Robot jest zdalnie sterowanym, mobilnym urządzeniem dezynfekującym i dekontaminującym. Skutecznie zabija bakterie, drobnoustroje i wirusy. Innowacyjna w robocie jest forma wykorzystania promieniowania UV. Naukowcy z Politechniki stworzyli urządzenie, które wszędzie może dojechać i co ważne jest bezpieczne dla użytkownika, bo jest sterowane zdalnie.

Autorami pomysłu są pracownicy Wydziałów Elektrycznego i Mechanicznego: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB oraz dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek z zespołami. Rozwiązanie może być stosowane do dezynfekowania sal zabiegowych w szpitalach, centrów handlowych oraz szkół. RobUV sprawdza się także w biurach, obiektach gastronomicznych, urzędach, obiektach użyteczności publicznej.

Urządzenie kupiła od uczelni z zamiarem wprowadzenia go na rynek firma ZURAD, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To najbardziej prestiżowy i największy pod względem wartości proces komercjalizacji bezpośredniej w historii Politechniki Białostockiej.

W konkursie Podlaska Marka o tytuł ten w kategorii „Projekt 4.0” stara się z kolei Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dla współczesnej medycyny o wiele bardziej przydatne są programy, algorytmy i rozwiązania bioinformatyczne, które zajmują się analizą bardzo dużej ilości danych. I na tej podstawie mogą zaproponować optymalną terapię dla konkretnego pacjenta.

Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie UMB jest jedną z nielicznych instytucji na świecie, która tworzy tak unikalne jakościowo zbiory danych, szczególnie w obszarze chorób nowotworowych i innych chorób cywilizacyjnych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako pierwszy w Polsce stworzył wielodyscyplinarne zespoły bioinformatyków i medyków zajmujących się zbieraniem niesłychanie dokładnych danych dotyczących pacjenta. (mt)