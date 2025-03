Politechnika Białostocka i Państwowa Inspekcja Pracy łączą siły. Rektor PB: Nigdy dość działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy

11 marca, 2025

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, fot. M. Giedrojć-Juraha dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, fot. M. Giedrojć-Juraha

Politechnika Białostocka formalizuje współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Dziś uczelnia podpisze umowę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, której celem jest edukacja studentów i pracowników uczelni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych branżach inżynierskich.

Jak podkreśliła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, umowa to kolejny krok w rozwijaniu współpracy między uczelnią a PIP, która trwa od wielu lat. – To właściwie sformalizowanie naszej współpracy i zacieśnienie jej jeszcze bardziej, przy udziale wszystkich wydziałów naszej uczelni – wyjaśnia rektor PB.

Bezpieczeństwo pracy kluczowe dla przyszłych inżynierów

Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy to jeden z priorytetów we współczesnym świecie techniki. W Politechnice Białostockiej studenci już teraz uczą się zasad BHP, jednak nowe porozumienie pozwoli na jeszcze skuteczniejsze wdrażanie tej wiedzy w praktyce. – Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawowe warunki funkcjonowania każdej instytucji, każdej budowy, każdego zakładu przemysłowego. Nigdy dość szkolenia w tym zakresie, nigdy dość działań na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk.

Dzięki współpracy z PIP, studenci będą mieli dostęp do specjalistycznych wykładów i seminariów, dostosowanych do specyfiki poszczególnych kierunków technicznych.

Szerszy zakres współpracy i dodatkowe korzyści

Współpraca Politechniki Białostockiej z Państwową Inspekcją Pracy obejmie nie tylko standardowe zajęcia dydaktyczne, ale również konferencje, konsultacje oraz wizyty studyjne w Inspektoracie Pracy.

– Wszelkie działania związane z popularyzacją problematyki ochrony pracy są dla nas bardzo ważne. Co ciekawe, PIP wesprze nas również w programie profilaktyki zdrowia psychicznego – planujemy m.in. wykład na temat wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania temu zjawisku – mówi rektor.

Dodatkowe zajęcia obejmą także kwestie związane z użytkowaniem maszyn, stosowaniem norm BHP oraz interpretacją przepisów prawa pracy. – Będziemy również rozwijali kompetencje w zakresie spraw pracowniczych – to wiedza, która jest nie tylko istotna dla nas jako uczelni, ale także dla naszych absolwentów. W krótkim czasie po studiach wielu z nich obejmie stanowiska kierownicze i będzie odpowiedzialnych za swoich pracowników – dodaje dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk.

Obowiązkowe i fakultatywne zajęcia z zakresu BHP

W Politechnice Białostockiej na każdym kierunku studiów prowadzone są obowiązkowe zajęcia z zakresu BHP. W ramach nowego porozumienia część wykładów prowadzonych przez ekspertów PIP zostanie włączona do programu tych zajęć. – Będą i takie, i takie zajęcia. Liczymy na obecność doświadczonych specjalistów z PIP na naszych obowiązkowych zajęciach, ale dodatkowo studenci będą mogli skorzystać z fakultatywnych spotkań i seminariów – podkreśla rektor PB.

Zajęcia fakultatywne mają przyciągać zarówno studentów, jak i osoby spoza uczelni – ich formuła ma być dostosowana do szerokiego grona odbiorców.

Bezpieczeństwo w pracy to klucz do lepszej organizacji

Rektor Politechniki Białostockiej zwraca uwagę na fakt, że przestrzeganie zasad BHP ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na wydajność i jakość pracy. – Sami pracownicy wiedzą, co zrobić, ich przełożeni wiedzą, co zrobić. Zyskujemy pewność, jak się zachować w różnych okolicznościach, a to jest bezcenne dla organizacji pracy – zaznacza dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk​. (AJ)