Politechnika Białostocka i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podpisały porozumienie.

26 sierpnia, 2025

Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). To ważny krok w kierunku kształcenia specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowania świadomości cyfrowej w regionie. Porozumienie podpisali: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej oraz mł. insp. Robert Wojtasik, Zastępca Komendanta CBZC.

Studenci Politechniki Białostockiej będą mieli okazję uczestniczyć w praktycznych zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy CBZC oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki temu poznają najczęstsze zagrożenia w cyberprzestrzeni – od ataków phishingowych, przez kradzież danych, po złożone cyberprzestępstwa – a także konsekwencje prawne ich popełniania. Jak podkreśliła Rektor uczelni, cyberbezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin przyszłości:

– „Nasi studenci zyskają unikalną wiedzę praktyczną, a Podlaskie – świadomych zagrożeń i odpowiedzialnych absolwentów. To ogromna wartość dodana dla regionu i rynku pracy” – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Z kolei przedstawiciel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaznaczył, że edukacja to kluczowy element walki z przestępczością cyfrową:

– „Chcemy przygotować młodych ludzi do odpowiedzialnego funkcjonowania w cyfrowym świecie. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, inwestujemy w bezpieczeństwo przyszłych pokoleń” – podkreślił mł. insp. Robert Wojtasik.

Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział w edukacji na Politechnice Białostockiej. Dzięki niemu uczelnia nie tylko wzmacnia swoją ofertę dydaktyczną, ale także realnie wpływa na podnoszenie bezpieczeństwa cyfrowego w regionie i w kraju.

Politechnika Białostocka konsekwentnie rozwija kierunki związane z nowymi technologiami, a współpraca z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości potwierdza, że uczelnia stawia na praktykę i realne przygotowanie studentów do wyzwań rynku pracy.

(pj)