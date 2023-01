Politechnika Białostocka. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia udziela pomocy w uzyskaniu środków europejskich dla przedsiębiorców

Styczeń 3, 2023

Źródło: Politechnika Białostocka

Na Politechnice Białostockiej działa Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia, który świadczy usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów ubiegających się lub już realizujących granty z Programu Horyzont Europa.

A jest to największy Program Ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji dla naukowców i przedsiębiorców, ale też dla samorządów czy organizacji pozarządowych.

– Warto podkreślić, że o pieniądze z Programu Horyzont Europa, a te pieniądze są niebagatelne, bo mówimy o kwocie 17 mln euro, mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających do 500 pracowników, ale też przede wszystkim osoby fizyczne, te które myślą o założeniu działalności gospodarczej. Jeżeli mamy jakiś pomysł, taki który zmienia rynek lub otwieramy jakieś nisze, to wtedy możemy spróbować zaaplikować do Komisji Europejskiej i poprosić o dotację w wysokości 70 tysięcy złotych na rozwój naszego pomysłu – mówi Daniel Puch, kierownik Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Na etapie pisania projektu dyskusje, wszelkie wyjaśnienia, wskazówki i sugestie zwiększają szansę na uzyskanie pozytywnej oceny, a co za tym idzie, na uzyskanie finansowania projektu. Z tego też względu Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia oferuje usługi w zakresie konsultacji wniosków aplikacyjnych.

– Często przychodzą do nas przedsiębiorcy na konsultacje ich pomysłów, bo takie usługi świadczymy i są one bezpłatne. Sprawdzamy czy te pomysły nadają się już na pozyskanie tego dofinansowania. Mogą to być jakieś aplikacje, może programy lub urządzenia, które usprawnią nasze bytowanie, życie i pracę. Jeżeli w pomysłach są jakieś wątpliwości lub problemy natury technologicznej, naukowcy Politechniki Białostockiej są na usługi przedsiębiorców – dodaje Daniel Puch.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia tworzy zespół specjalistów, którzy wspierają uczestnictwo jednostek naukowych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa. Wszyscy specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji i informowaniu o Programach Ramowych Unii Europejskiej. (hk)