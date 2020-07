Politechnika Białostocka. Grzyb z Puszczy Białowieskiej szansą dla pszczół z całego świata

Lipiec 21, 2020

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Grzyb z Puszczy Białowieskiej może być lekiem na groźną chorobę pszczół, tzw. zgnilca amerykańskiego. Potwierdzają to badania naukowca z Politechniki Białostockiej, prof. Sławomira Bakiera, który stworzył kompozycję leczniczą na bazie złotoporka niemiłego.

To rzadki grzyb Puszczy Białowieskiej występujący głównie na osice. Wyciąg z owocników grzyba może zastąpić stosowane dotąd środki farmakologiczne, które są szkodliwe nie tylko dla samych pszczół, ale i człowieka, albowiem dostają się do miodu. Jedyne skuteczne metody to przenoszenie pszczelich rodzin (metoda stosowana w Polsce) lub palenie pszczół z ulami.

Zgnilec amerykański to groźna, wyjątkowo zaraźliwa choroba, którą trudno powstrzymać. Atakuje formy niewykształcone – tj. larwy i poczwarki pszczół. Robotnice, które usuwają zgniłe osobniki same się zarażają przenosząc tę chorobę na całą pszczelą rodzinę. Z danych Głównego Inspektora Weterynarii wynika, że z roku na rok w Polsce liczba ognisk zgnilca rośnie. Problem dotyczy całego globu.

Ekstrakt ze złotoporka niemiłego to szansa na powstanie pierwszego w pełni naturalnego leku na tę chorobę.

– Ten wyciąg z grzybów jest nieszkodliwy dla larw i skuteczny w leczeniu zakażenia bakteriami. Nie zawiera substancji antybiotycznych czy substancji, które są szkodliwe dla człowieka, bo publikacje pokazują, że m.in. był wcześniej wykorzystywany do leczenia dny moczanowej u człowieka – mówi prof. Sławomir Bakier.

Złotoporek niemiły jest grzybem rzadkim, ale jak się okazuje można go hodować w warunkach sztucznych.

Prof. Bakier złożył już wniosek o patent. Jego uzyskanie może potrwać kilka lat. Później jeszcze będzie potrzebna firma, która zajmie się wdrożeniem tego pomysłu w życie.

– Mam ogromną nadzieję na praktyczne zastosowanie tego patentu – mówi prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej. – Dobrymi patentami półki w urzędzie patentowym są zasłane, ale najważniejsze są te, z których tworzymy coś, co jest potrzebne ludziom czy zwierzętom – dodaje rektor PB.

W poszukiwaniu naturalnego rozwiązania, prof. Sławomir Bakier przebadał 120 gatunków grzybów. (mt/mc)