Politechnika Białostocka grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

26 stycznia, 2026

34. finał WOŚP, fot. Konrad Sikora 34. finał WOŚP, fot. Konrad Sikora

Ponad 400 tys. zł zebrano podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku. Nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ do końca dnia można wpłacać datki do e-skarbonek. Ponadto do 16 lutego trwają aukcje.

W 34. finał WOŚP zaangażowała się także Politechnika Białostocka. Na Rynku Kościuszki prezentowały się trzy koła naukowe z uczelni. Studenci z koła Obieżyświat z Wydziału Inżynierii Zarządzania zachęcali do wpłat i robienia zdjęć przebrani za bajkowe postaci. Rolka z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku zaprezentowała między innymi ekoskórę stworzoną z owocowych odpadów, natomiast z koła Auto-Moto-Club z Wydziału Mechanicznego stanął bolid CMS-10 drużyny Cerber Motor Sport.

– To jest model z 2025 roku. Byliśmy z nim na zawodach w Austrii, w Czechach oraz w Polsce. Teraz budujemy nowy bolid i to będzie już 11. Przede wszystkim w tym modelu chcemy zaimplementować dolot o zmiennej geometrii, elektroniczną przepustnicę oraz będą usprawnienia w zakresie aerodynamiki. To są trzy główne punkty, które będą w tym bolidzie – mówi student z drużyny Cerber Motor Sport.

Hasłem tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane środki będą przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. (hk/ks)

Relacja Konrada Sikory: