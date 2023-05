Prorektorzy ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Białostockiej

25 maja, 2023

Ponad 30 przedstawicieli uczelni z całego kraju, przez 3 dni (25-27.05) bierze udział w zorganizowanej przez Politechnikę Białostocką Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.

To cykl spotkań, podczas których prorektorzy zajmujący się w swoich uczelniach sprawami studentów, dydaktyki oraz kształcenia wymieniają się doświadczeniami i omawiają bieżące sprawy związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do studiowania.

– Chcemy wypracowywać wspólne stanowiska i modele rozwiązań w kilku istotnych problemach związanych z jakością kształcenia, tworzeniem nowych programów studiów, indywidualizacją procesu kształcenia studentów. Chcemy też pochylić się nad proponowanymi zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej. – Dzielimy się dobrymi praktykami, po to żeby czerpać to, co najlepsze. Politechnika Białostocka ma duże doświadczenie jeśli chodzi o kształcenie na wysokim poziomie, mamy nowoczesne laboratoria, świetne koła naukowe i chcemy to pokazać naszym przyjaciołom z Polski, by zobaczyli że w Białymstoku jest świetna politechnika – dodaje prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka:

O tym, że takie spotkania są bardzo potrzebne jest przekonany również dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej. – Wymieniamy się doświadczeniami, dzielimy dobrymi praktykami, by studenci w całej Polsce byli obsługiwani na takich samych zasadach. My natomiast możemy się podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami związanymi z obsługą studenta, pokazać jak funkcjonują nasze dziekanaty, jak wygląda rekrutacja. Każda z uczelni ma indywidualne podejście do pewnych spraw, ale wspólne stanowisko może przyczynić się do usprawnienia pewnych procesów:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny z AGH w Krakowie, po raz kolejny przewodniczy Konferencji Prorektorów ds. kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych. – Spotykamy się 3 razy w roku, bo wciąż mamy nowe problemy, o których dyskutujemy:

Dlaczego ważne jest, by prorektorzy rozmawiali o przyszłości kształcenia technicznego wskazuje Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB:

– Byśmy wspólnie dyskutowali,wymieniali się doświadczeniami i wypracowali standardy nie tylko ogólnopolskie, ale i europejskie. Kształcimy inżynierów, a ci są potrzebni na rynku pracy w Polsce i na całym świecie. Naszą rolą jest ich przygotować do nowych wyzwań – dodaje rektor, prof. Marta Kosior-Kazberuk. (at)