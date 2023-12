Politechnika Białostocka gości zagraniczne uczelnie na International Staff Week

4 grudnia, 2023

International Staff Week, fot. Hanna Kość International Staff Week, fot. Hanna Kość

Przedstawiciele z 15 zagranicznych uczelni z całego świata spotykają się w Politechnice Białostockiej podczas International Staff Week. Wydarzenie daje okazję do zbudowania relacji międzykulturowych oraz nawiązania nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Współpraca międzynarodowa jest niezwykle ważna, bo buduje płaszczyzny porozumienia w różnych dziedzinach.

– Uczelnia to nie tylko uczenie w bardzo ścisłej branży, tak jak w naszym przypadku inżynierskiej, ale również to miejsce gdzie uczymy się jak sprostać wyzwaniom przyszłości – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej. – Jak sprasować wyzwaniom walki z klimatem, jak zadbać o cyberbezpieczeństwo, jak troszczyć się o odpowiednie zużycie surowców energetycznych, jak mówić o zrównoważonym rozwoju. Także oprócz tych tematów związanych z ściśle z branżą techniczną, będziemy też poruszać takie ogólne zagadnienia, bo to jest też misja naszej uczelni. Natomiast dla uczestników to jest oczywiście możliwość spotkania nowych ludzi, możliwość podwyższenia swoich własnych kompetencji, budowanie sieci kontaktów, które w przyszłości przełożą się na różnego rodzaju inicjatywy.

Przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy i pracownicy biur współpracy międzynarodowej z całego świata od poniedziałku (04.12) przez cały tydzień spotykają się, aby poznawać się nawzajem.

– Ja zawsze tu jestem, zawsze co roku w maju i w grudniu jestem na International Staff Weeku – zapewnia dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. – To przede wszystkim możliwość spotkania ludzi, którzy mogą być również w przyszłości osobami, z którymi mogę współpracować. Oczywiście jest tutaj bardzo dużo reprezentantów różnych dyscyplin, natomiast ja zawsze się do takiego International Staff Weeku przygotowuje, więc sprawdzam też kto jest skąd, czy na danej uczelni są na przykład nauki o środowisku, czy nauki leśne, czy biologia, czy może ktoś się zajmuje grzybami i wtedy przychodzę, rozmawiam z takimi ludźmi. To też są przyjaźnie, które się rozpoczynają, i które trwają, więc Erasmus to są również kontakty osobiste dla mnie. To są chyba najważniejsze rzeczy, bo na bazie takich przyjaźni wspaniale się realizuje współpracę.

To już 11 edycja International Staff Weeku dla uczelni partnerskich organizowana przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej, w ramach Programu Erasmus+. (hk)