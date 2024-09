Politechnika Białostocka gości studentów z Uniwersytetu w Colorado. Dzięki współpracy powstanie plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami

24 września, 2024

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Studenci z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Colorado pod opieką prof. Peter Gordera będę współpracować w celu zaprojektowania placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. We wtorek (24.09) rozpoczął się trzydniowy „kick of mitting”, w trakcie którego studenci poznają się i odwiedzają białostockie place zabaw.

Projekt jest interdyscyplinarny, ponieważ łączy kierunek architektura krajobrazu z kierunkiem mechanicznym.

– Taki plac zabaw to z jednej strony jest zagospodarowanie terenu, czyli rozmieszczenie na placu zabaw urządzeń, ale także wypełnienie tej przestrzeni zielenią dookoła, po to żeby na przykład zapewnić cień, po to, żeby uczyć dzieci jak wyglądają rośliny, rozpoznawać gatunki, zauważać ptaki. Z drugiej strony plac zabaw to są te urządzenia, to są urządzenia mechaniczne i one muszą być bezpieczne. To jest właśnie platforma współpracy pomiędzy studentami kierunku mechanicznego, a studentami kierunku architektury krajobrazu – tłumaczy dr Dorota Garwyluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

W wyniku współpracy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Colorado zostanie zbudowany plac zabaw dostosowany do dzieci z różnymi niepełenosprawnościami, który powstanie w Colorado Springs. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Dorotą Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej: