Politechnika Białostocka gości największe motocyklowe serce Polski!

18 września, 2024

Jacek Borowski – Współorganizator akcji MotoSerce fot. Paweł Cybulski

W najbliższą sobotę, 21 września, kampus PB zapełni się motocyklami. To wszystko za sprawą 16. edycji Motoserca – największej charytatywnej imprezy motocyklowej w kraju.

Już po raz szesnasty miłośnicy dwóch kółek z całego Podlasia zjadą do Białegostoku, aby wspólnie oddać krew i pomóc potrzebującym. To wyjątkowe wydarzenie łączy pasję do motocykli z chęcią niesienia pomocy, co roku przyciągając rzesze uczestników.

Rekordowa zbiórka krwi?

Od początku istnienia akcji udało się zebrać ponad 38 tysięcy litrów krwi – to niezwykłe osiągnięcie, które pokazuje, jak wielkim sercem dysponują polscy motocykliści. Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczna edycja pobije wszystkie dotychczasowe rekordy.

„Chcemy, aby jak najwięcej osób dołączyło do naszej akcji i oddało krew. Szczególnie teraz, kiedy zapotrzebowanie na krew jest duże, a liczba dawców nieco spada” – podkreśla Jacek Borowski, jeden ze współorganizatorów Motoserca w Białymstoku.

Co czeka na uczestników?

Oprócz szlachetnego celu, jakim jest oddawanie krwi, uczestnicy Motoserca mogą liczyć na wiele atrakcji. Na placu Politechniki Białostockiej zaparkują setki motocykli – od najnowszych modeli po prawdziwe perełki motoryzacji. Nie zabraknie również pokazów, konkursów oraz animacji dla najmłodszych. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie tradycyjna parada motocyklowa ulicami miasta.

Motocykliści z sercem

Motoserce to nie tylko akcja charytatywna, ale także okazja do integracji środowiska motocyklowego. „Motocykliści mają często złą reputację, ale to wydarzenie pokazuje, że jesteśmy ludźmi z sercem, którzy chcą pomagać innym” – dodaje Jacek Borowski.

Jak wziąć udział?

Chcesz dołączyć do motocyklowego serca Polski? Nic prostszego! Wystarczy przyjść 21 września na plac Politechniki Białostockiej. Organizatorzy zapewniają, że każdy będzie mile widziany.

Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia

Posłuchaj rozmowy z Jackiem Borowskim: