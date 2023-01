Politechnika Białostocka. ESN poszukuje chętnych studentów do Programu Mentor

Styczeń 13, 2023

Dawid Dzieniszewski, fot. Małgorzata Turecka Dawid Dzieniszewski, fot. Małgorzata Turecka

To okazja do poznania ludzi z całego świata. Działająca na Politechnice Białostockiej organizacja Erasmus Student Network prowadzi nabór do Programu Mentor. Poszukiwane są osoby komunikatywne i otwarte na innych.

Mentor to osoba, która nie tylko pomaga odnaleźć się studentowi zagranicznemu w nowym otoczeniu (odbiór z dworca, zakwaterowanie, pokazanie uczelni, pomoc w nagłych wypadkach), ale również pokazuje kulturalną i rozrywkową część miasta (spacer po mieście, wspólne imprezy). Staje się dobrym duchem i przyjacielem studenta z zagranicy.

– Program Mentor to jest stricte koleżeńska relacja polskiego studenta ze studentem zagranicznym, aby student zagraniczny nie czuł się osamotniony w nowym środowisku, w nowym towarzystwie, by mógł odnaleźć się choćby na kampusie – mówi Dawid Dzieniszewski z ESN PB.

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus+. Hasło „Students helping Students” jest mottem organizacji.

Po więcej informacji można pisać na fanpage ESN PB, bądź maila: pb@esn.pl. (mt)

Z Dawidem Dzieniszewskim z ESN Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: