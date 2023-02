Politechnika Białostocka. Erasmus Student Network organizuje Welcome Week dla zagranicznych studentów

27 lutego, 2023

Dawid Dzieniszewski, fot. Małgorzata Turecka Dawid Dzieniszewski, fot. Małgorzata Turecka

Rozpoczął się Welcome Week dla zagranicznych studentów, którzy przyjechali na Politechnikę Białostocką w ramach Erasmusa. W semestrze letnim uczyć się będzie około 80 nowych Erasmusów.

Welcome Week to tydzień zapoznawczy, który ma to na celu rozluźnienie atmosfery.

– Nasi Erasmusi integrują się nie tylko sami ze sobą, ale zapoznają się wstępnie z kulturą naszego funkcjonowania np. jak my spędzamy czas wolny, poznają też okolicę – mówi Dawid Dzieniszewski z Erasmus Student Network. – Dzień po dniu mamy kolejne eventy, którą są różnorodne. Od fizycznych aktywności, jak park trampolin czy lodowisko, przez naukowe np. odwiedzenie Epicentrum Nauki, po wyjścia na imprezy, czyli już takie spotkania luźniejsze.

Przede semestrem letnim do organizacji Erasmus Student Network działającą na Politechnice Białostockiej zgłosiło się 20 nowych studentów, którzy pełnią funkcję mentora, czyli opiekuna i przewodnika po mieście i uczelni dla zagranicznych studentów.

– Erasmusi pytają gdzie mogą kupić cieplejsze ubrania, jak dostać się na dworzec i jak poruszać się po całym kraju. Często pytają, gdzie można coś wydrukować. Potrzebują też pomocy przetłumaczeniu czegoś, kiedy są w jakiejś instytucji czy urzędzie, często potrzebują pomocy w placówkach medycznych – dodaje Dawid Dzieniszewski.

ESN na Politechnice Białostockiej stara się organizować dwa eventy w tygodniu dla zagranicznych studentów.

Oficjalnie rekrutacja mentorów do ESN się zakończyła, ale chętni studenci do pomocy i organizacji wydarzeń mogą się zgłaszać cały czas. (hk)