Politechnika Białostocka. Erasmus+ Days ponownie odwiedza wszystkie wydziały

16 października, 2023

Erasmus+ Days w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość Erasmus+ Days w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość

Doświadczenie, podróże, nauka języka obcego i przyjaźnie na całe życie – to rzeczy, które cenią sobie studenci Politechniki Białostockiej wracając z Erasmusa. Skumulowane opowieści o wymianie studenckiej, ale też o rekrutacji na Erasmusa odbywają się od poniedziałku (16.10) przez trzy dni w Politechnice Białostockiej w trakcie Erasmus+ Days.

Te dni mają zachęcać studentów do wyjazdów i pokazywać, jakie daje to korzyści.

– Poza możliwością studiowania i mieszkania w innych kraju, to studenci nabierają dużo pewności siebie i otwierają swoje umysły, tak górnolotnie powiem, ale to jest prawda. Studenci po powrocie zachowują się zupełnie inaczej – mówi Katarzyna Kilarji z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej. – Rekrutacja na Erasmusa składa się z trzech głównych kroków. Pierwszy to jest potwierdzenie kwalifikacji językowych, czyli wzięcie udziału w egzaminie, albo przyniesieniu dokumentu, który z niego zwalnia. Drugi etap to jest ta właściwa rekrutacja w systemie USOSweb, gdzie studenci wybierają uczelnie, na które aplikują. I trzeci krok to jest aplikacja na uczelnię zagraniczną.

Wymagania na wyjazd w ramach Erasmusa to znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 oraz średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów min. 3,2. Rekrutacja chętnych na semestr letni 2023/2024 już trwa.

We wtorek (17.10) Erasmus+ Days będzie na Wydziale Elektrycznym i na Wydziale Inżynierii Zarządzania. A w środę (18.10) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Architektury. (hk)