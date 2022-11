Politechnika Białostocka. Dr Ewa Zapora z prestiżową nagrodą od rektor uczelni

Listopad 29, 2022

dr Ewa Zapora, fot. Julitta Grzywa dr Ewa Zapora, fot. Julitta Grzywa

Dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej otrzymała prestiżową nagrodę „PB-4-FUTURE 2022”.

Nagroda jest przyznawana pracownikowi uczelni promującemu współpracę nauki, przemysłu i samorządu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

– Jest mi niezmiernie miło, iż to ja w tym roku otrzymałam tę nagrodę. To jest bardzo ważna nagroda. Ja odbieram ją jako nagrodę dla zespołu ludzi, z którym pracuję, bo bez ich pomocy to wszystko, co organizujemy w Instytucie Nauk Leśnych nie byłoby po prostu możliwe – powiedziała dr Ewa Zapora tuż po odebraniu nagrody.

Statuetkę wręczyła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej podczas VI Gali Nagrody Kronenberga 2022 „Omne Trinum Perfectum” zorganizowanej w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”.

To druga taka nagroda przyznana w historii uczelni. W 2021 roku otrzymał ją dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, koordynator projektu „Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR”. (mt/at)

Z dr Ewą Zaporą rozmawiała Aneta Topczewska: