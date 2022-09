Politechnika Białostocka. Doktorat wdrożeniowy o cow dung

Wrzesień 9, 2022

Fot. Piotr Awramiuk Fot. Piotr Awramiuk

Politechnika Białostocka może pochwalić się obroną drugiego doktoratu wdrożeniowego. W rozprawie doktorskiej mgr inż. Aneta Szymajda sprawdzała przydatność obornika krowiego do zastosowania w energetyce zawodowej.

Autorka doktoratu na co dzień pracuje jako kierownik akredytowanego Laboratorium Badawczego Enea Ciepło sp. z o.o. w Oddziale Elektrociepłownia Białystok. Badania wykonywała zarówno w miejscu pracy, jak i w laboratoriach Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Doktorantka zbadała właściwości fizykochemiczne biomasy, m.in. wilgoć i popiół w próbce analitycznej, skład elementarny, ciepło spalania i wartość opałową oraz charakterystyczne temperatury topliwości popiołów. W wytworzonych granulatach określiła: gęstość fizyczną i nasypową, wytrzymałość kinetyczną oraz emisję szkodliwych produktów do atmosfery, tj. CO2, CO, SO2, NO, HCl z ich spalania w kotle o małej mocy. Przedstawiła także analizę ekonomiczną (nakłady i przychody) wynikającą z zastosowania biomasy cow dung jako paliwa energetycznego oraz wskazała wytyczne (wraz z oceną ryzyka) do jej wdrożenia w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.

Mgr inż. Aneta Szymajda jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej na kierunku ochrona środowiska. Ukończyła także studia licencjacie z informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowe na kierunku metrologia chemiczna na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 roku rozpoczęła studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na Politechnice Białostockiej w ramach drugiej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” MNiSW.

– Doktorat wdrożeniowy to wyjątkowa ścieżka awansu naukowego. Ze standardowym doktoratem łączą go badania, ale priorytetem i obowiązkiem jest tu element wdrożenia. W związku z tym doktorat wdrożeniowy to cenna idea pod względem gospodarczym. Korzyści jest tu wiele: rozwój zawodowy doktoranta, powiększony dorobek uczelni, a także sukces dla firmy, która tanim kosztem zyskuje poparte naukowo rozwiązanie problemów technicznych – podkreśla prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, przewodniczący Rady Dyscypliny IŚGiE.

Obecnie na trzech wydziałach Politechniki Białostockiej: Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym oraz Mechanicznym, realizowanych jest łącznie 11 doktoratów wdrożeniowych. (hk)