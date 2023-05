Politechnika Białostocka dba o zdrowie psychiczne studentów i pracowników

9 maja, 2023

Pilotażowy Program Zdrowia Psychicznego Politechniki Białostockiej, mat. org. Pilotażowy Program Zdrowia Psychicznego Politechniki Białostockiej, mat. org.

Studenci, wykładowcy i pracownicy Politechniki Białostockiej mogą się zapisywać na szkolenia dotyczące zdrowia psychicznego. Warsztaty dotykają takich tematów, jak kryzysy i choroby psychiczne, czy radzenie sobie ze stresem.

Na uczelni prowadzone są Psychologiczne Punkty Konsultacyjne, w których odbywają się bezpłatne porady.

– Psychologowie w rozmowach ze studentami i pracownikami uczelni zdiagnozowali dwa główne elementy, które sprawiły, że ludzie nie są w stanie realizować się, tak jak to było do tej pory – mówi prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – To jest konflikt w Ukrainie oraz okres pandemii, czyli czas zamknięcia i pracy zdalnej. To są dwa główne czynniki, które przyczyniły się do tego, że pojawił się problem związany ze zdrowiem psychicznym. Tutaj mówimy o stresie, depresji i innych schorzeniach, które za chwilę będą traktowane jako choroby cywilizacyjne i wynikające z naszego stylu życia.

Szkolenia organizowane są w ramach Pilotażowego Programu Zdrowia Psychicznego Politechniki Białostockiej. W pierwszym etapie projektu społeczność akademicka wzięła udział w badaniach ankietowych. Dzięki uzyskanym wynikom zostały zaprojektowane odpowiednie warsztaty.

– Postaraliśmy się tak to zorganizować, aby każdy w wolnym czasie mógł skorzystać z tych szkoleń. Taka główna tematyka to jak dbać o własne zdrowie psychiczne i jak unikać kryzysów. Podejmowane są również tematy związane z radzeniem sobie ze stresem, podawane są informacje dotyczące zaburzeń czy chorób psychicznych. Ponadto uczestnicy poznają formy wsparcia, żeby wiedzieć, jak pomóc osobie potrzebującej pomocy psychologicznej, gdzie ją skierować – dodaje prof. Jarosław Szusta.

Podsumowaniem działań będzie Dzień Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 14 czerwca na kampusie Politechniki Białostockiej. Zaplanowano wykłady i praktyczne warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego, zajęcia sportowe, a także dodatkowe atrakcje np. strefę relaksu, pokaz malowanie piaskiem, wystawę prac studentów czy łamigłówki.

Informacje zapisy na szkolenia oraz zajęcia podczas Dnia Zdrowia Psychicznego są na stronie internetowej: https://pb.edu.pl/pzp/

Projekt realizowany jest w ramach „PB dostępna” współfinansowanego przez Unię Europejską. (hk)