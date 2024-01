Politechnika Białostocka czeka na firmy, które chcą się zaprezentować na giełdzie praktyk i staży

22 stycznia, 2024

Podlaskie przedsiębiorstwa mogą już zgłaszać się do udziału w giełdzie praktyk i staży organizowanych w Politechnice Białostockiej. Giełda będzie trwała przez cały tydzień 4-8.03.2024 r., każdego dnia na innym wydziale uczelni.

– Nasza giełda praktyk i staży jest to tyle specyficzna, że daje możliwość uczestnictwa wydarzeniu na danym wydziale, czyli każda z firm może wybrać swoją grupę docelową – mówi Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. – Chcemy tutaj maksymalnie umożliwić firmom dotarcie do swoich grup docelowych, ale też chcemy zabezpieczyć studentów pod tym kątem, żeby mieli cały dzień dla siebie, bo wiadomo w różnych godzinach, różne kierunki mają zajęcia. Chcemy zrobić to tak naprawdę przez cały dzień, żeby studenci mogli wziąć udział w wydarzeniu i poznać przede wszystkim ofertę firm.

Sytuacja na rynku pracy w tym roku może być specyficzna, więc studenci czy absolwenci powinni dobrze przemyśleć na jakie praktyki czy staż się wybrać.

– Mamy plan na ten rok, żeby tych firm naprawdę było dużo. Co nie znaczy, że nie będzie trzeba walczyć o dobre praktyki czy stażu, bo ten rok może być nieco inny z wielu względów np. na ciągnące się zaległości czy pewne kontrakty, które są związane z wojną za wschodnią granicą. Niestety na razie sytuacja nie napawa optymizmem, szczególnie że przełom roku zawsze jest trudny, bo to czas podsumowań, to czas nowych budżetów, to czas walki o kolejne kontrakty i większość firm jeszcze czeka pod kątem zatrudniania i pod kątem jakichś ruchów – dodaje Mateusz Adaszczyk.

Firmy chętne do zaprezentowania swojej oferty praktyk i staży podczas giełdy w Politechnice Białostockiej mogą się zgłaszać poprzez Biuro Karier. (hk)