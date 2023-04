Politechnika Białostocka. Budownictwo i dwa kierunki informatyki z certyfikatami międzynarodowymi

25 kwietnia, 2023

KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH KAUT, fot. Marianna Cielecka AGH

Kierunki budownictwo, informatyka oraz informatyka i ekonometria w Politechnice Białostockiej otrzymały akredytacje KAUT i europejskie certyfikaty jakości EUR-ACE® Label. Nowe kierunki pozwalają absolwentom na pracę w całej Europie i poświadczają jakość kształcenia w Politechnice Białostockiej na poziomie europejskim.

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej, 21 kwietnia odebrała podczas posiedzenia plenarnego Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych akredytacje KAUT oraz europejskie certyfikaty dla kierunków: budownictwo pierwszego i drugiego stopnia, informatyka pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka i ekonometria pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej odpowiednio na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Informatyki.

– To już kolejne certyfikaty przyznane kierunkom studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonym w Politechnice Białostockiej. Certyfikaty te zgodne są z europejskimi standardami i wskazują na doskonałą jakość kształcenia na studiach inżynierskich. Dyplomy ukończenia kierunków posiadających europejskie certyfikaty jakości EUR-ACE® Label są uznawane w całej Europie. To także dodatkowa informacja dla studentów, że kształcili się na kierunku o bardzo wysokiej, po prostu europejskiej, jakości. Niemal wszystkie kierunki studiów mają już takie akredytacje, pozostałe kierunki już czynią starania i składają wymaganą dokumentację. Jakość kształcenia w Politechnice Białostockiej jest na bardzo wysokim poziomie i warto to promować – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka.

Politechnika Białostocka ma akredytacje dla 11 kierunków studiów: automatyka i robotyka, Budownictwo, ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechanika i budowa, zarządzanie i inżynierii produkcji.

KAUT nadaje akredytowanym kierunkom również europejski certyfikat jakości EUR-ACE® (European Accreditation of Engineering Programmes). Certyfikaty EUR-ACE® są uznawane we wszystkich krajach UE i są potwierdzeniem zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami oraz gwarancją wysokiej jakości programów studiów technicznych. (jd/hp)