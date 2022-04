Politechnika Białostocka. Bobot 2.0 przechodzi ostatnie testy w szpitalu MSWiA

Kwiecień 7, 2022

W szpitalu MSWiA w Białymstoku trwają ostatnie testy robota Bobot 2.0, którego skonstruowali pracownicy oraz absolwenci Politechniki Białostockiej. Urządzenie powstało w ramach projektu „PROTECT MED”, który zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rzecz placówek medycznych w dobie pandemii. Bobot 2.0 stanowi jedno z takich rozwiązań.

„Bardzo lubię pomagać pacjentom” – taką deklarację składa robot Bobot. 2.0. I nie jest ona bezpodstawna. Mobilny robot może bowiem komunikować się, ale również wspierać pracę personelu medycznego. Zapewnia rozrywkę, ale i wykonuje drobne badania diagnostyczne. Powstał z myślą o ciężko chorych pacjentach, pozostających w izolacji ze względu na koronawirusa. Stworzyli go pracownicy oraz absolwenci Politechniki Białostockiej – wywodzący się z międzywydziałowego koła naukowego Grupa Technologii Mobilnych. Robot przeszedł kilkukrotnie testy w szpitalu MSWiA w Białymstoku. Planowane jest podłączenie robota do sieci szpitalnej, przez co uzyska niemal nieograniczony zasięg na terenie całej placówki medycznej. A wszystko po to, by już w niedalekiej przyszłości wdrożyć go do użytku w szpitalu MSWiA.

– Nasza konstrukcja nosi roboczą nazwę Robot 2.0. Właściwie są to dwa roboty. Dzisiaj akurat jesteśmy z pierwszym prototypem na oddziale. Jest to zdalnie sterowany robot, na którego pokładzie znajduje się m.in.: sprzęt multimedialny, kamera termowizyjna oraz aparatura umożliwiająca zdalną transmisję obrazu i dźwięku. Dzięki temu pielęgniarka i lekarze będą mogli przeprowadzić wywiad z pacjentem, a także proste badania diagnostyczne, takie jak pomiar pulsu czy np. wykonanie zdjęcia termograficznego – wyjaśnił dr inż. Mirosław Kondratiuk z Wydziału Mechanicznego, koordynator modułu Bobot 2.0 w projekcie „PROTECT MED”.

Pojawienie się w szpitalu mobilnego asystenta medycznego wzbudziło pozytywne emocje, wśród pacjentów. Robotowi nadano cechy ludzkie. Widać to zarówno w wyglądzie, jak i prostym wyrażaniu emocji poprzez wyświetlanie zabawnych emotikonów, a także syntezę mowy. Robot może wypowiedzieć dowolną kwestię, którą mu się zaprogramuje. Może władać wieloma językami. Możliwości jego personalizacji są ogromne.

– Personel może komunikować się z pacjentem, nie wchodząc do sali, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii. Nie chcemy, żeby pacjent tracił możliwość bliskiego kontaktu z personelem, więc pozwalamy na przekazanie głosu, a w kolejnych krokach także obrazu dwukierunkowego, co częściowo może zastąpić bezpośredni kontakt. Ponadto, systemy multimedialne umożliwiają wyświetlania filmu czy dostarczanie informacji prozdrowotnych – podkreśla Marcin Żukowski, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

Robot powstał w ramach programu „PROTECT MED”. Jest jednym z rozwiązań opracowanych przez naukowców z PB. Na etapie realizacji są projekty: MedTAB (bezobsługowa rejestracja w szpitalu), RobUV (robot automatyczny, który dezynfekuje powierzchnie oraz powietrze za pomocą promieniowania UV-C) oraz specjalna aplikacja na smartfony (do samodzielnego poruszania się po terenie szpitala).

– Szpital MSWiA od roku realizuje wspólnie z Politechniką Białostocką projekt „PROTECT MED”. Obecnie mamy gotowe prototypy rozwiązań. Liczymy na to, że będziemy dalej współpracować z Politechniką. Być może nawet urodzą się w naszych głowach kolejne pomysły, co przyczyni się do stworzenia rozwiązań, które mogą służyć naszym pacjentom i personelowi medycznemu – podsumowuje współpracę z Uczelnią prof. hab. n. med. Zyta Beata Wojszel, kierownik projektu „PROTECT MED”. (mt)