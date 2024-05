Politechnika Białostocka będzie współpracować z Rosti Poland Sp. z o.o.

22 maja, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Rektor Politechniki Białostockiej podpisała dziś umowę ramową o współpracy z firmą Rosti Poland Sp. z o.o.

– Perspektywa współpracy, jeśli chodzi o projekty B+R, to przede wszystkim ich uczestnictwo, ale też konkretne podniesienie jakości naszego kształcenia. Jeśli chodzi o kształcenie inżynierów, to udział praktyków, kontakt bezpośredni z przedsiębiorstwem, wizyty studyjne, ale nie tylko – również wizyty inżynierów w naszej uczelni będą elementami, które zbliżą nasz program kształcenia do potrzeb rynku pracy i rozwiną naszych studentów – mówi prof. Marta Kosior – Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

O szczegółach współpracy mówi Mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej – W ramach tego porozumienia, w ramach tego listu intencyjnego, zamierzamy realizować wizyty studyjne w zakładzie, praktyki studenckie oraz staże, tak aby nasi studenci zdobyli wiedzę praktyczną z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na uczelni prezentujemy zakres teoretyczny, a tam, na żywym obiekcie, na pracujących maszynach, mogą obserwować to, co tutaj prezentujemy na slajdach.

– Ta współpraca powoduje, że możemy mieć większe zasoby, jeśli chodzi o budowę nowych technologii, rozwiązywanie kolejnych problemów technicznych, a także o pozyskiwanie najlepszych inżynierów, najlepszych pracowników z lokalnego rynku. Daje to również możliwości wzrostu w przyszłości oraz budowania odpowiednich ścieżek kariery – mówi Michał Lubik, dyrektor zarządzający Rosti Poland Sp. z o.o.

Podpisanie umowy otwiera nowe możliwości dla obu stron, wzmacniając więzi między uczelnią a przemysłem. Dzięki tej współpracy, studenci Politechniki Białostockiej będą mogli zdobywać cenne doświadczenie zawodowe, a pracownicy Rosti Poland Sp. z o.o. będą mieli okazję uczestniczyć w nowatorskich projektach badawczych. (mg)