Politechnika Białostocka: Andrzej Arefiew o drodze do sukcesu, biznesie opartym na pasji i wyzwaniach rynku motoryzacyjnego

20 listopada, 2025

Andrzej Arefiew, właściciel Konsorcjum Arefiew i Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej, podczas spotkania ze studentami Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, P. Cybulski

W Auli Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie ze znanym podlaskim przedsiębiorcą – Andrzejem Arefiewem, właścicielem Konsorcjum Arefiew i twórcą największej grupy motoryzacyjnej w regionie. To wydarzenie przyciągnęło studentów kierunków biznesowych i technicznych, którzy chcieli usłyszeć, jak wygląda budowanie firmy od podstaw i na czym opiera się skuteczne zarządzanie w realiach dynamicznie zmieniającej się branży automotive.

Spotkanie zorganizowano w ramach zajęć dedykowanych praktycznym aspektom zarządzania. Arefiew – absolwent Politechniki Białostockiej i laureat tytułu „Złotego Absolwenta PB” – podzielił się historią swojej kariery, zaczynając od czasów studenckich, gdy motoryzacja była przede wszystkim pasją, a nie planem na wieloletni biznes.

W centrum jego wystąpienia znalazła się refleksja o profesjonalizacji branży oraz konieczności odejścia od intuicyjnych decyzji, które jeszcze w latach 90. bywały standardem.

– Nie można prowadzić intuicyjnie biznesu, bo to się w małej skali może uda, a w większej już nie – mówi Andrzej Arefiew.

Przedsiębiorca przybliżył studentom proces ewolucji zarządzania sprzedażą i łańcuchami dostaw w motoryzacji – od pierwszych lat polskiej transformacji aż do współczesnego rynku, w którym coraz większą presję wywierają globalni producenci z Chin. Zwrócił uwagę, że dziś firmy automotive muszą funkcjonować w świecie, gdzie logistyka, dostępność komponentów i szybkość reakcji decydują o przewadze konkurencyjnej.

Dużo miejsca poświęcił także roli ludzi w prowadzeniu biznesu. Podkreślał, że nawet najlepsza strategia nie zadziała bez właściwego zespołu i świadomego przywództwa. Mówił o budowaniu relacji, doborze współpracowników i o tym, jak ważne jest łączenie kompetencji technicznych z miękkimi.

Studenci chętnie zadawali pytania o motywację, pierwsze lata prowadzenia działalności, a także o to, jak wygląda praca w jednej z największych motoryzacyjnych firm na Podlasiu. Wielu z nich podkreślało po spotkaniu, że możliwość rozmowy z praktykiem biznesu jest bezcenna – szczególnie z kimś, kto zaczynał karierę, siedząc dziś na ich miejscu w auli Politechniki.

Wydział Inżynierii Zarządzania PB zapowiada kolejne spotkania z liderami regionalnego biznesu, które mają pomagać studentom w świadomym planowaniu kariery i rozwijaniu własnych przedsięwzięć.

(PC, AJ)