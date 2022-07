Politechnika Białostocka. 57 tyś. zł dotacji dla czasopisma naukowego

Lipiec 24, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Czasopismo Acta Mechanica et Automatica wydawane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej otrzymało dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki. 57 tyś. zł z programu Rozwój czasopism naukowych zostanie przeznaczone na upowszechnianie artykułów naukowych oraz informacji o czasopiśmie.

Zakupione zostaną narzędzia techniczne związane z doborem recenzentów. Planowane główne działanie dotyczy zakupu profesjonalnej kampanii informacyjnej czasopisma Acta Mechanica et Automatica. Głównym celem kampanii będzie określenie potencjalnych naukowców, którzy zostaną zaproszeni do przygotowania publikacji naukowych. Podjęte działania w ramach projektu w najbliższych latach pozwolą aplikować do bazy cytowań firmy Clarivate Analytics. W ramach projektu planowane jest także nieodpłatne przekazanie poszczególnych numerów czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej.

Takie podejście przyczyni się do wzrostu jakości czasopisma.

Acta Mechanica et Automatica to kwartalnik naukowy. Artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo wydawane jest zarówno w formie tradycyjnej, jak również elektronicznie. (hk)