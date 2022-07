Politechnika Białostocka 21 w międzynarodowym rankingu U-Multirank

Lipiec 21, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka w najnowszej edycji międzynarodowego rankingu U-Multirank zajęła 21 miejsce na 42 uczelnie wyższe z Polski. Natomiast Wydział Mechaniczny został sklasyfikowany na 4 pozycji wśród 14 wydziałów mechanicznych z Polski i 50 wśród 276 wydziałów mechanicznych na świecie. Ranking najwyżej ocenił jakość badań naukowych i zaangażowanie we współpracę z zagranicą PB.

Politechnika Białostocka, największa uczelnia w Polsce północno-wschodniej, w rankingu U-Multirank została określona jako uczelnia kompleksowa pod względem zakresu przedmiotów i kierunków studiów. W pięciu wymiarach oceny rankingu, uczelnia najwyższe oceny otrzymała w obszarze jakości badań naukowych i zaangażowania we współpracę regionalną. Politechnika Bialostocka została najwyżej oceniona między innymi ze względu na kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem w regionie.

– Multirank to niezależny międzynarodowy ranking uczelni, opracowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+. W rankingu bierze udział ponad 2 tysiące uczelni, z blisko 100 krajów z całego świata, w tym 42 uczelnie z Polski. To pierwszy globalny ranking wielokryterialny, dający wielowymiarowy obraz funkcjonowania uczelni poprzez ich ocenę w pięciu różnych obszarach – wyjaśnia prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.

Ocena uczelni podzielona została na pięć obszarów:

– jakość kształcenia (zawiera 8 wskaźników),

– jakość badań naukowych (11 wskaźników),

– transfer wiedzy i technologii (9 wskaźników),

– poziom umiędzynarodowienia (6 wskaźników),

– zaangażowanie we współpracę regionalną (6 wskaźników).

Udział w rankingu wymaga zgłoszenia przez samą uczelnię. Część danych dostarczają uczelnie indywidualnie, a część pobierana jest ze światowych baz bibliometrycznych.

– Umacnianie pozycji Politechniki Białostockiej w rankingach to efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju uczelni, która polega m.in. na oferowaniu wiedzy przydatnej społecznie i gospodarczo. Politechnika Białostocka posiada wysoko wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę dydaktyczną i zaangażowanych w działalność uczelni interesariuszy zewnętrznych. Uczelnia stale prowadzi ewaluację oferty dydaktycznej, co pozwala doskonalić sposób kształcenia podnosząc efektywność i jakość nauczania na Politechnice Białostockiej – dodaje prof. Agnieszka Dardzińska.

W tegorocznej edycji rankingu Politechnika Białostocka uzyskała ocenę A w 5 wskaźnikach:

– procentowy udział publikacji interdyscyplinarnych,

– procentowy udział publikacji z otwartym dostępem,

– liczba założonych firm przez absolwentów Uczelni,

– absolwenci studiów licencjackich, którzy swoją pierwszą pracę po ukończeniu studiów znaleźli w regionie właściwym dla siedziby uczelni,

– absolwenci studiów magisterskich, którzy swoją pierwszą pracę po ukończeniu studiów znaleźli w regionie właściwym dla siedziby uczelni.

– Multirank prowadzi swoją klasyfikację w dwójnasób, z jednej strony klasyfikuje uczelnie instytucjonalnie – patrząc na uczelnię jako całość oraz klasyfikację kierunkową. I w tej klasyfikacji swój akces wyraził Wydział Mechaniczny, który uzyskał spektakularne wyniki, bo 4 miejsce w kraju, to naprawdę dobre miejsce – wskazuje Małgorzata Jeglińska-Krupa, kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Białostockiej.

Wydział Mechaniczny, który uzyskał wysoką 4 lokatę wśród polskich wydziałów mechanicznych najwyższą ocenę A otrzymał w 4 wskaźnikach:

– stosunek liczby studentów do pracowników,

– odsetek kobiet wśród wszystkich autorów na uczelni,

– liczba publikacji naukowych wydziału zaindeksowanych w bazie danych Web of Science Core Collection, w której co najmniej jeden autor jest powiązany z uczelnia źródłową,

– odsetek zewnętrznych przychodów badawczych z zagranicy.

W 2022 roku Politechnika Białostocka po raz pierwszy aplikowała do rankingu U-Multirank. Spośród wszystkich wydziałów Politechniki Białostockiej do rankingu przystąpił Wydział Mechaniczny. (jd/PB, at)

O znaczeniu rankingu U-Multirank mówi prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.:

oraz Małgorzata Jeglińska-Krupa, kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Białostockiej: