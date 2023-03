Policyjna przypomina o „Łapkach na kierownicę”

23 marca, 2023

Policyjne kontrole na drogach, źródło: KWP Białystok

„Komu w drogę, temu łapki na kierownicę” – takim hasłem policja przypomina kierowcom, że korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie prowadzenia pojazdu jest zabronione, ale przede wszystkim niebezpieczne.

Konsekwencje naruszenia przepisu to mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Znacznie gorsze jest jednak spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza przyczynienie się do wypadku, w którym ktoś ginie albo odnosi obrażenia.

– Prawo pozwala na korzystanie z tych wszystkich urządzeń, w które wyposażony jest pojazd – mówi podkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. – Nie możemy rozmawiać przez telefon trzymając go w ręku, albo trzymając go na tzw. „celebrytę”, czyli telefon trzymany w ręku, ale włączony system głośnomówiący w telefonie. To też jest wykroczenie w świetle naszego prawa. Dozwolone jest natomiast dotykanie telefonu, kiedy umiejscowiony jest on w uchwycie i musimy zakończyć rozmowę poprzez dotknięcie palcem ekranu.

W 2022 roku policjanci ujawnili w Polsce ponad 52 tysiące przypadków korzystania z telefonu podczas kierowania pojazdem. Większość zapytanych białostoczan twierdzi, że używa zestawu głośnomówiącego. Niektórzy przyznali się, że odbierają telefon trzymając go w ręku, pomimo tego, że przez to ich koncentracja jest obniżona.

W ramach akcji „Łapki na kierownicę” do 31 marca kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik mogą wziąć udział w quizie dot. konsekwencji trzymania telefonu w ręku podczas jazdy. Za bezbłędną odpowiedź na pytania będzie można otrzymać Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy. (hk)

Z kierowcami z Białegostoku rozmawiała Hanna Kość: