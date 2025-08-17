Policyjna akcja „Bezpieczna droga” na zakończenie długiego weekendu

17 sierpnia, 2025

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Podlascy policjanci na zakończenie długiego weekendu prowadzą działania „Bezpieczna droga”. Na drogach w województwie podlaskim jest więcej patroli, które mają zapewnić bezpieczny powrót z wakacji.

Mundurowi kontrolują, zarówno statycznie jak i dynamicznie, prędkość kierowców oraz czy przestrzegają obowiązujących przepisów. Każdorazowo policjanci sprawdzają także trzeźwość osób za kierownicą.

– Funkcjonariusze kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny, a także sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Naszym celem jest to, by każdy bezpiecznie wrócił. Pamiętajmy, lepiej dojechać później niż wcale – mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Działania „Bezpieczna droga” te potrwają poniedziałku (18.08).

Od 1 stycznia do końca lipca nadmierna prędkość była przyczyną 34 wypadków drogowych, w których 6 osób zginęło, a 37 zostało rannych. (red.)