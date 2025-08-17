Home Wiadomości Policyjna akcja „Bezpieczna droga” na zakończenie długiego weekendu

Wiadomości

17 sierpnia, 2025

Policyjna akcja „Bezpieczna droga” na zakończenie długiego weekendu

Nieoznakowany radiowóz policji, na tylnej szybie wyświetla się czerwony napis POLICJA źródło: KWP Białystok
Podlascy policjanci na zakończenie długiego weekendu prowadzą działania „Bezpieczna droga”. Na drogach w województwie podlaskim jest więcej patroli, które mają zapewnić bezpieczny powrót z wakacji. 
 

Mundurowi kontrolują, zarówno statycznie jak i dynamicznie, prędkość kierowców oraz czy przestrzegają obowiązujących przepisów. Każdorazowo policjanci sprawdzają także trzeźwość osób za kierownicą.

– Funkcjonariusze kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny, a także sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Naszym celem jest to, by każdy bezpiecznie wrócił. Pamiętajmy, lepiej dojechać później niż wcale – mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Działania „Bezpieczna droga” te potrwają poniedziałku (18.08). 

Od 1 stycznia do końca lipca nadmierna prędkość była przyczyną 34 wypadków drogowych, w których 6 osób zginęło, a 37 zostało rannych. (red.)

Najnowsze wiadomości
Dwóch piłkarzy na boisku.
Jagiellonia Białystok na wyje ... więcej
Nieoznakowany radiowóz policji, na tylnej szybie wyświetla się czerwony napis POLICJA
Policyjna akcja „Bezpiec ... więcej
Dwa utonięcia w długi weeken ... więcej
Kobieta stoi na bieżni.
Bukowiecka piąta, Swoboda z r ... więcej
nasyp przy torach
Śmiertelne potrącenie przez ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.